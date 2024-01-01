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Преемник Mazda CX-5 станет гибридом

Известно, что среднеразмерный кроссовер, который придет на замену текущему поколению CX-5, будет иметь гибридную силовую установку. Глава отдела маркетинга Mazda в Австралии, Аластер Доак, сообщил, что работа над преемником уже ведется.
Mazda CX-5 следующего поколения получит гибридную силовую установку - Auto24

ФОТО: Drive|

Mazda CX-5

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Даниил Северенчук
logo10 мая, 08:30
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Сейчас модель CX-5 существует параллельно с аналогичными по размеру CX-60 и CX-70, которые, к тому же имеют лучшее оснащение. Актуальное, второе поколение кроссовера находится на конвейере уже 7 лет.

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"Корпорация Mazda официально заявила, что появится новый кроссовер, и это замечательно. Мы многократно обновляли текущую линейку CX-5, в том числе не так давно. Он все еще есть, он все еще хорошо работает, он все еще является нашим лидером продаж. У нас есть план следующей модели, и нас это устраивает, поэтому она приближается", — сказал Аластер Доак журналистам Drive.

План Mazda по электрификации собственной линейки предусматривает два этапа подготовки. Первый уже начался и продлится до 2025 года. Второй этап продлится до 2027 года, а с 2028 начнутся презентации глобальных электрических моделей. Вероятно, преемник CX-5 попадет во второй этап и получит гибридную силовую установку.

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Поговаривают, что новинка унаследует гибридную установку от Toyota RAV4, которую также использует CX-50 в Китае. Однако, есть информация, что Mazda намерена разработать собственную 48-вольтовую архитектуру. Вероятно, новинка получит технологию Mazda Connected Services, которая дебютировала на MX-5 в 2024 году. Однако, Mazda пока не разглашает конкретных деталей о будущей модели.

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