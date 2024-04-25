Mazda Arata будет только электрической и будет продаваться исключительно в Китае. Существует вероятность, что перед стартом продаж кроссовер изменит название не комбинацию букв и цифр в стиле других продуктов марки.

Главной звездой стенда Mazda в Пекине на Auto China 2024, несомненно, является заднеприводный электрический седан 6. Однако это не единственная премьера, ведь Арата также появляется впервые. Это элегантный на вид концепт электрического внедорожника, который планируется запустить в производство до конца следующего года в Китае.

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Подобно седану EZ-6, Arata была разработана компанией Changan Mazda, совместным предприятием Changan Automobile и Mazda, основанным в конце 2012 года. Вероятно, для серийной версии будет принято другое название, возможно, буквенно-цифровое обозначение как у других кроссоверов. Табличка с названием "EZ-60" уже была торговой маркой в Китае, поэтому ее можно использовать для этого автомобиля.

Между тем Arata (японское означает "новый" или "свежий") представляет привлекательный электрический внедорожник, который может быть связан с существующим продуктом. В то время как ожидается, что EZ-6 будет обновленным Changan Depal SL03, EZ-60, вероятно, будет базироваться на Changan Deepal S7. Однако это будет больше, чем просто случаи обмена бейджами, поскольку существуют значительные различия в дизайне. Мы считаем, что дуэт седан и внедорожник Mazda выглядит значительно более престижным, чтобы оправдать вероятно более высокую цену.

По крайней мере на данный момент Arata - это исключительно электрический автомобиль, тогда как EZ-6, который поступит в продажу в этом году в Китае, также будет продаваться с гибридной установкой, подключаемой к сети. Внедорожник также использует знакомый язык дизайна Kodo и имеет относительно небольшие окна и элегантные фары спереди и сзади. Так же, как и седан, он получил решетку с подсветкой. Также подсвечивается большая надпись "Mazda" по бокам.

Поскольку это все еще концепт, он имеет камеры вместо обычных зеркал, а также лишается дверных ручек и заднего стеклоочистителя. Mazda добавила ему коренастый спойлер, разделенный пополам вертикальным третьим стоп-сигналом. Конструкция четверти панели создает иллюзию летающих контрфорсов, но мы не уверены, что там настоящая дыра. Тем не менее, это неожиданный дизайн, который можно увидеть на кроссовере.

Mazda ничего не говорит о продаже седана и внедорожника за пределами Китая. Компания Zoom-Zoom сделала застенчивые шаги к электрификации, но она знает, что электромобили неизбежны. Хотя MX-30, мягко говоря, не имел коммерческого успеха, японский бренд осознает, что, чтобы выжить, он должен стремиться к электрификации.