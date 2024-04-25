Mazda Arata буде лише електричною і продаватиметься виключно в Китаї. Існує ймовірність, що перед стартом продажів кросовер змінить назву на комбінацію букв та цифр у стилі інших продуктів марки.

Головною зіркою стенду Mazda в Пекіні на Auto China 2024, безсумнівно, є задньопривідний електричний седан 6. Однак це не єдина прем'єра, адже Арата також з'являється вперше. Це елегантний на вигляд концепт електричного позашляховика, який планується запустити у виробництво до кінця наступного року в Китаї.

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Подібно до седана EZ-6, Arata була розроблена компанією Changan Mazda, спільним підприємством Changan Automobile і Mazda, заснованим наприкінці 2012 року. Ймовірно, для серійної версії буде прийнята інша назва, можливо, буквено-цифрове позначення як у інших кросоверів. Табличка з назвою "EZ-60" вже була торговою маркою в Китаї, тому її можна використовувати для цього автомобіля.

Тим часом Arata (японське означає «новий» або «свіжий») представляє привабливий електричний позашляховик, який може бути пов’язаний із існуючим продуктом. У той час як очікується, що EZ-6 буде оновленим Changan Depal SL03, EZ-60, ймовірно, базуватиметься на Changan Deepal S7. Однак це буде більше, ніж просто випадки обміну бейджами, оскільки існують значні відмінності дизайну. Ми вважаємо, що дует седан і позашляховик Mazda виглядає значно більш престижним, щоб виправдати ймовірно вищу ціну.

Принаймні на даний момент Arata — це виключно електричний автомобіль, тоді як EZ-6, який надійде в продаж цього року в Китаї, також буде продаватися з гібридною установкою, що підключається до мережі. Позашляховик також використовує знайому мову дизайну Kodo та має відносно невеликі вікна та елегантні фари спереду та ззаду. Так само як і седан, він отримав решітку з підсвічуванням. Також підсвічується великий напис «Mazda» з боків.

Оскільки це все ще концепт, він має камери замість звичайних дзеркал, а також позбавляється дверних ручок і заднього склоочисника. Mazda додала йому кремезний спойлер, розділений навпіл вертикальним третім стоп-сигналом. Конструкція чверті панелі створює ілюзію літаючих контрфорсів, але ми не впевнені, що там справжня діра. Тим не менш, це несподіваний дизайн, який можна побачити на кросовері.

Mazda нічого не говорить про продаж седана та позашляховика за межами Китаю. Компанія Zoom-Zoom зробила сором’язливі кроки до електрифікації, але вона знає, що електромобілі неминучі. Хоча MX-30, м’яко кажучи, не мав комерційного успіху, японський бренд усвідомлює, що, щоб вижити, він повинен прагнути до електрифікації.