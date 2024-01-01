Новую электрическую Mazda EZ-6 скоро презентуют в Китае

Как сообщает Carnewschina, новинка получила название Mazda EZ-6. Седан создан на платформе Changan EPA и является близким родственником Deepal SL03. В отчете указано о трех версиях EZ-6: две электрические и EREV, где ДВС используется в качестве генератора заряда батареи.

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Габаритные размеры новой модели составляют 4921, 1890 и 1485 мм в длину, ширину и высоту соответственно. Колесная база - 2895 мм. Вес электрических версий составляет 1855 и 1962 кг, тогда как EREV весит 1820 или 1862 кг в зависимости от конфигурации. Также известно, что автомобиль ездит на 19-дюймовых колесах.

В плане дизайна, электрическая и EREV версии отличаются не сильно: электромобиль будет иметь закрытую панель решетки радиатора, тогда как версия с ДВС – классическую. Сзади оба варианта будут иметь сплошную световую полосу, которая объединяет фонари.

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Сообщается, что EREV использует тот же бензиновый двигатель, что и Deepal SL03, мощностью 95 л.с., однако в движение автомобиль приводит электромотор на 217 "лошадок", который установлен на задней оси. Электрические версии также имеют электромотор на задней оси.

Он разработан Changan Mazda Engine Company Limited и имеет мощность в 190 кВт, что эквивалентно 258 лошадиным силам. Все версии авто будут иметь литий-железо-фосфатные батареи производства CATL, емкость которых пока не разглашается.

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В салоне новинка от Mazda будет иметь 14,6-дюймовый экран мультимедиа с голосовым управлением, работающий на чипе Qualcomm Snapdragon 8155, цифровую панель приборов водителя и аудиосистему от Sony. Ожидается, что дебют EZ-6 состоится вскоре, а стоимость новинки объявят когда автомобили поступят к дилерам.