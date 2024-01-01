Дебютировала электрическая Mazda 6e

Как отмечает Carscoops, конкурент Tesla Model 3 поступит в продажу в конце этого года. В отличие от Model 3, Mazda 6e имеет лифтбековую заднюю часть, что добавляет ему в практичности. Узнать новинку можно по светодиодной решетке радиатора, которая также имеет функцию индикатора заряда батареи во время зарядки.

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Автомобиль имеет спортивный стиль, в частности безрамное стекло дверей, низкий силуэт и активный задний спойлер, а тот факт, что она предлагается только с задним приводом означает, что впечатления от вождения вполне могут соответствовать ему.

Покупатели смогут выбирать из двух вариантов аккумуляторов. Самый маленький блок имеет емкость 68,8 кВт-ч и обеспечивает запас хода до 483 км. Он способен принимать заряд мощностью 200 кВт, чего достаточно, чтобы достичь с 10 до 80% всего за 22 минуты. В то же время большая батарея имеет уже 80 кВт-ч и увеличивает запас хода до 555 километров, но требует уже 45 минут для зарядки от 10 до 80 процентов.

В паре с меньшим аккумулятором Mazda 6e имеет электромотор на 258 л.с., чего достаточно, чтобы достичь первой сотни всего за 7,6 секунды. В то же время выбор большей батареи уменьшает мощность трансмиссии до 244 “лошадей” и добавляет 0,2 секунды ко времени разгона.

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Салон выглядит более привлекательно, чем у Model 3, но так же акцентируется на цифровых дисплеях. 10,2-дюймовый блок выполняет функцию цифровой панели приборов вместе с проекционным дисплеем, а большинство функций автомобиля настраиваются через центральный 14,6-дюймовый сенсорный экран. Ожидается, что Mazda 6e поступит в продажу в Европе во второй половине 2025 года, а цены комплектаций будут объявлены позже.