Mazda ведет разработку нового электромобиля

Как сообщает Carscoops, Mazda значительно активизирует свои усилия по электрификации. Компания объявила о планах построить новое производственное предприятие в Японии, которое будет сосредоточено исключительно на производстве аккумуляторов для электромобилей для первой собственной модели нового поколения.

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Это серьезный шаг вперед в стратегии электрификации японского автопроизводителя, поскольку завод будет поставлять аккумуляторы для электромобиля, разработанного на новой собственной специальной платформе. Предприятие будет расположено в городе Ивакуни.

Сообщается, что Panasonic Energy будет основным поставщиком цилиндрических батарейных модулей. Ожидается, что после запуска фабрика выпустит достаточное количество аккумуляторов для достижения годовой производственной мощности 10 ГВт-ч.

Mazda EZ-6

Компания не установила дату дебюта модели и не раскрыла никаких технических деталей. Предварительные комментарии генерального директора Масахиро Моро свидетельствуют о том, что разработка архитектуры для будущего электромобиля будет завершена до 2027 года. Mazda обещает, что эта новая основа позволит создавать электромобили с “передовым дизайном, превосходным удобством и увеличенным запасом хода”.

В модельном ряду автопроизводителя уже предлагаются такие электромобили, как кроссовер Mazda MX-30, созданный на платформе SkyActiv, что сначала разрабатывалась для моделей с ДВС, и седан Mazda EZ-6, разработанный Changan.

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По слухам, Mazda планирует сделать большой акцент на электрификации своего модельного ряда. Автопроизводитель также разрабатывает литий-ионные батареи высокой плотности собственными силами, чтобы устанавливать их в модели PHEV и EV до 2030 года. Кроме того, генеральный директор Mazda ранее говорил, что компания также создаст “очень продвинутую исследовательскую базу” для разработки технологии производства твердотельных аккумуляторов.