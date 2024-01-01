Кроссоверы Toyota начали красить в фирменный красный цвет Mazda

Toyota опубликовала в релизе, что модель Corolla Cross 2025 года можно заказать в фирменном цвете “Мазды”. Даже название его не изменили – Soul Red Crystal, заметили в autopian.

Цвет Soul Red Crystal, доступен для бензиновых версий Corolla Cross в версиях LE и XLE, а также гибридных SE и XSE. В некоторых версиях его можно совместить с черной крышей Jet Black Roof для создания стильной двухцветной комбинации.

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Soul Red Crystal является популярным цветом Mazda и одним из лучших оттенков красного, которые сейчас предлагаются в отрасли. Поскольку Toyota Corolla Cross и Mazda CX-50 для рынка Северной Америки выпускаются на одном заводе в Алабаме (США), то и красят их “из одной бочки”.

Представитель Toyota подтвердил, что это действительно один и тот же цвет. Согласно официальному заявлению Toyota, "добавление Soul Red Crystal в палитру цветов дает нам такую возможность благодаря нашему партнерству с Mazda на нашем совместном заводе Mazda Toyota Manufacturing (MTM) в Хантсвилле, штат Алабама".

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По сравнению с большинством других заводских цветов, Soul Red Crystal несколько сложнее. Развитый на основе предыдущей версии Soul Red, он содержит базовое покрытие, полупрозрачное тонирование и верхнее прозрачный слой. Так утверждала компания Mazda, когда цвет был запущен в 2016 году:

Полупрозрачный слой новой краски содержит недавно разработанный красный пигмент для более насыщенного красного. В дополнение к чрезвычайно тонких алюминиевых блестяшек, светоотражающее покрытие имеет самопоглощающие элементы, усиливающие затененные участки и позволяют достичь глубины цвета, для которой ранее требовалось два слоя.

Здесь мы говорим о визитной карточке Mazda, собственный цвет, в котором дебютировала почти каждая новая Mazda за последние восемь лет. Теперь он распространяется на модельный ряд Toyota Corolla Cross.

Можно с уверенностью сказать, что это сделает палитру цветов Corolla Cross более яркой, и это не первый случай, когда производители совместно используют цвет. На самом деле это случается чаще, чем вы думаете.

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