Кросовери Toyota почали фарбувати в фірмовий червоний колір Mazda

Toyota опублікувала в релізі, що модель Corolla Cross 2025 року можна замовити у фірмовому кольорі “Мазди”. Навіть назву його не змінили – Soul Red Crystal, помітили у autopian.

Колір Soul Red Crystal, доступний для бензинових версій Corolla Cross у версіях LE і XLE, а також гібридних SE і XSE. В деяких версіях його можна поєднати з чорним дахом Jet Black Roof для створення стильної двоколірної комбінації.

Також цікаво чи буде наступний седан Mazda6 ?

Soul Red Crystal є популярним кольором Mazda і одним із найкращих відтінків червоного, які зараз пропонуються в галузі. Оскільки Toyota Corolla Cross і Mazda CX-50 для ринку Північної Америки випускаються на одному заводі в Алабамі (США), то і фарбують їх “з однією діжки”.

Представник Toyota підтвердив, що це дійсно той самий колір. Згідно з офіційною заявою Toyota, «додавання Soul Red Crystal до палітри кольорів дає нам таку можливість завдяки нашому партнерству з Mazda на нашому спільному заводі Mazda Toyota Manufacturing (MTM) у Хантсвіллі, штат Алабама».

Нервуєте, коли хтось вирішив скупити пів магазину на заправці й довго пробиває це на касі? Скористайтесь терміналом самообслуговування WOG PAY BOX. Хочете заправитися? Обираєте в меню свою колонку, кілька кліків - і все оплачено. Бажаєте купити смаколик чи улюблений напій? Алгоритм дій той самий. Рекламна інформація

У порівнянні з більшістю інших заводських кольорів, Soul Red Crystal дещо складніший. Розвинений на основі попередньої версії Soul Red, він містить базове покриття, напівпрозоре тонування та верхнє прозоре покриття.Так стверджувала компанія Mazda, коли колір був запущений у 2016 році:

Напівпрозорий шар нової фарби містить нещодавно розроблений червоний пігмент для більш насиченого червоного. На додаток до надзвичайно тонких алюмінієвих блискіток, сітловідбивальне покриття має світлопоглинаючі елементи, які підсилюють затінені ділянки та дозволяють досягти глибини кольору, для якої раніше було потрібно два шари.

Тут ми говоримо про візитну картку Mazda, власний колір, у якому дебютувала майже кожна нова Mazda за останні вісім років. Тепер він поширюється на модельний ряд Toyota Corolla Cross.

Можна з упевненістю сказати, що це зробить палітру кольорів Corolla Cross більш яскравою, і це не перший випадок, коли виробники спільно використовують колір. Насправді це трапляється частіше, ніж ви думаєте.

Нагадаємо, Tesla різко змінила стандартний колір