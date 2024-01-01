Чи буде наступний седан Mazda6

Як розповідає Carscoops, серед сучасних автовиробників існує тенденція на зниження кількості моделей у кузові седан. Причина цьому – низька популярність серед покупців.

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Наприклад від Mazda6 відмовилися у США після різкого падіння продажів після 2021 модельного року. Хоча у 2015 році компанія перевезла 57 898 одиниць, у 2021 році це число впало до 18 504 одиниць. Тоді компанія просто збільшила номенклатуру кросоверів, аби отримати свою частку ринку.

Вірогідно, ця тенденція навряд чи зміниться, оскільки менеджер Mazda Кохей Шибата нещодавно сказав нашим колегам з Drive наступне: “Журналісти завжди кажуть мені, що ви повинні зробити седан, але ринок такий малий. Якщо люди почнуть купувати такий транспортний засіб, це дозволить нам зробити цей автомобіль”.

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Він також додав що йому хотілося б отримати новий седан із переднім розташуванням двигуна й заднім приводом. До слова, нещодавно компанія Mazda представила в Китаї абсолютно новий електричний седан EZ-6, проте ця модель заснована на базі Deepal/Shenlan SL03. Детальніше про неї можна дізнатись у нашому матеріалі.