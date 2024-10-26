Електрична Mazda з запасом ходу 1300 км коштуватиме від $ 19 100

Mazda офіційно покачала продавати седан Mazda EZ-6 в Китаї. Модель розміром з Mazda6 побудований на гібридній платформі Changan EPA. У лінійці з семи моделей ціни коливаються від 139 800 до 179 800 юанів (приблизно від 19 630 до 25 250 доларів США), повідомляє CarNewsChina. EZ-6 пропонує як повністю електричні (BEV), так і версії з розширеним діапазоном (EREV).

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EZ-6 наслідує мову дизайну Mazda “Kodo”, показуючи розділені фари, світлодіодні денні ходові вогні та підсвічений логотип Mazda. У двох нових кольорах, “місячно-сірий” і “сяюче золото”, використовуються пігменти нанокласу для покращення зовнішнього вигляду.

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Якщо дивитися збоку, EZ-6 має силует фастбека та спойлер у вигляді качиного хвоста, який розгортається на швидкості понад 90 км/год, створений для покращення аеродинаміки. Модель має розміри 4921 мм у довжину, 1890 мм у ширину та 1485 мм у висоту з колісною базою 2895 мм.



В салоні EZ-6 помітно великий центральний інформаційно-розважальний екран та цифрову панель приладів. Система оснащена чіпсетом Qualcomm Snapdragon 8155, який об’єднує клімат, регулювання сидінь і розважальні функції. Додаткові функції включають 13 режимів навколишньої сцени, 64-кольорову систему освітлення, аудіосистему Sony із 14 динаміками та передні сидіння, що відкидаються. Також доступні панорамний люк, що не відкривається, і чотиризонна голосова активація.

Mazda встановила селектор приводу на рульовій колонці, звільнивши місце на центральній консолі, яка містить два слоти для бездротової зарядки телефону.



Версія EV обладнана заднім двигуном потужністю 190 кВт і два варіанти батареї: блок на 56,1 кВт-год для запасу ходу у 480 км (стандарт CLTC) і блок 68,8 кВт-год для 600 км. Обидві літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї заряджаються від 30% до 80% за 15 хвилин.

Плагін-гібридна версія включає 1,5-літровий двигун потужністю 70 кВт у поєднанні з електродвигуном на 160 кВт. Дві конфігурації батареї забезпечують запас ходу 130 км або 200 км на електриці та максимальний комбінований запас ходу 1301 км. Він заряджається від 30% до 80% за 20 хвилин, підтримуючи різні потреби в подорожах.

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Mazda включає допомогу водієві з адаптивним круїз-контролем, дистанційне паркування та понад 150 сценаріїв паркування для щоденної їзди. Mazda також оголосила про плани випустити ще одну модель NEV у 2025 році, розширивши лінійку електромобілів.