Электрическая Mazda с запасом хода 1300 км будет стоить от $19 100

Mazda официально начала продавать седан Mazda EZ-6 в Китае. Модель размером с Mazda6 построен на гибридной платформе Changan EPA.

В линейке из семи моделей цены колеблются от 139 800 до 179 800 юаней (примерно от 19 630 до 25 250 долларов США), сообщает CarNewsChina. EZ-6 предлагает как полностью электрические (BEV), так и гибридные версии с расширенным диапазоном (EREV).

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EZ-6 следует язык дизайна Mazda “Kodo”, показывая разделенные фары, светодиодные дневные ходовые огни и подсвеченный логотип Mazda. В двух новых цветах, “лунно-серый” и “сияющее золото”, используются пигменты нанокласса для улучшения внешнего вида.

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Если смотреть сбоку, EZ-6 получила силуэт фастбэка и спойлер в виде утиного хвоста, который разворачивается на скорости более 90 км/ч, созданный для улучшения аэродинамики. Модель имеет размеры 4921 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1485 мм в высоту с колесной базой 2895 мм.



В салоне EZ-6 заметен экран цифровой панели приборов и большой центральный дисплей. Система оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8155, который объединяет климат, регулировку сидений и развлекательные функции. Дополнительные функции включают 13 режимов окружающей сцены, 64-цветную систему освещения, аудиосистему Sony с 14 динамиками и откидывающиеся передние сиденья,. Также доступны панорамный люк, не открывающийся, и четырехзонная голосовая активация.

Mazda установила селектор привода на рулевой колонке, освободив место на центральной консоли, которая содержит два слота для беспроводной зарядки телефона.



Версия EV оборудована задним двигателем мощностью 190 кВт и два варианта батареи: блок на 56,1 кВт-ч для запаса хода в 480 км (стандарт CLTC) и блок 68,8 кВт-ч для 600 км. Обе литий-железо-фосфатные (LFP) батареи заряжаются от 30% до 80% за 15 минут.

Плагин-гибридная версия включает 1,5-литровый двигатель мощностью 70 кВт в сочетании с электродвигателем на 160 кВт. Две конфигурации батареи обеспечивают запас хода 130 км или 200 км на электричестве и максимальный комбинированный запас хода 1301 км. Он заряжается от 30% до 80% за 20 минут, поддерживая различные потребности в путешествиях.

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Mazda включает помощь водителю с адаптивным круиз-контролем, дистанционную парковку и более 150 сценариев парковки для ежедневной езды. Mazda также объявила о планах выпустить еще одну модель NEV в 2025 году, расширив линейку электромобилей.