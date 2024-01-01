Тест-драйв Mazda CX-5: отшлифована до блеска

Если поставить рядом обновленную и прошлогоднюю модель прошлогоднюю модель, отличия найдут разве что настоящие фанаты марки. Стал другим рисунок решетки радиатора, а внизу переднего и заднего бамперов появились серебристые накладки (в топ-версии).

В большинстве комплектаций грани решетки имеют черный глянцевый цвет, только в топовой – серый. Фары получили интересное внутреннее строение в форме лепестков – они еще от прошлого рестайлинга, но выглядят очень оригинально.

Также интересно: что изменилось в обновленной Mazda CX-30

Больше отличается новая комплектация Sport Black – у нее черные легкосплавные колесные диски, такого же цвета корпуса наружных зеркал и решетка радиатора. А еще – только в этой версии доступен новый кожаный салон терракотового цвета.

Экран, который ждали

Наверное, самое главное обновление, которое ждали покупатели – это новый мультимедийный экран размером 10,25 дюйма прямоугольной формы. Ранее здесь был 8-дюймовый монитор в форме трапеции. У нового дисплея абсолютная другая графика, очень качественная картинка камеры заднего обзора, а в версии топ – еще камера обзора на 360°.

Впрочем, кое в чем Mazda осталась собой – а именно в попытке защитить водителя от отвлечений в дороге. Сенсорный экран во время движения перестает реагировать на прикосновения, что-то менять на нем можно только с помощью джойстиков под рукой водителя и пассажира.

Больше информации о комплектациях Mazda CX-5 – по ссылке

Еще один нюанс относительно дисплея – он поддерживает беспроводной Android Auto, а вот беспроводной Apple Carplay был доступен еще во время предыдущего обновления. Конечно, эта технология активно “сажает” телефон, поэтому не обошлось без индукционной зарядки, а также нескольких проводных розеток для смартфонов.

В салоне есть еще несколько незначительных штрихов – вместо декора под дерево теперь на панелях пластиковые накладки с “металлическим” узором. В трех высших комплектациях появились подогревы задних сидений. Правда, они до сих пор включаются неудобными кнопками на подлокотнике, которые пассажиры постоянно задевают локтями. Странно, что такую особенность японцы до сих пор не исправили.

Ключевые параметры – неизменны

Конечно, обновления не коснулись ключевых характеристик кроссовера – он продается на выбор с двумя бензиновыми силовыми агрегатами: 2,0-литровым двигателем на 150 “лошадок” с передним или полным приводом, или 2,5-литровым на 194 л.с. исключительно с полным приводом. Это проверенные временем атмосферные бензиновики семейства SkyActiv-G, которые положительно зарекомендовали себя в течение длительных лет эксплуатации. В любом случае коробка передач автоматическая 6-ступенчатая.

Также не изменился багажник на 458 литров и удобная шторка в нем, которая не мешает грузить габаритные вещи. В топ-версии есть автоматическое отпирание дверей багажника – как с помощью кнопки или брелока, так и бесконтактное – взмахом ноги.

Также интересно тест-драйв Mazda CX-60

Самая высокая комплектация предлагает отделку натуральными текстурами дерева, вентиляцию передних кресел и аудиосистему Bosch с десятью динамиками, а вот стеклянная крыша – опция. Приятно, что топ-версия Mazda CX-5 сейчас акционная, она стоит 1 679 900 грн ($40 650), что на 75 тысяч гривен дешевле, чем обычная розничная цена. У нее 2,5-литровый 194-сильный двигатель, полный привод и темно-серая вместо глянцевой решетка радиатора.

В то же время минимальная цена обновленную CX-5 начинается с 1 228 400 грн ($29 720) – это модель с 2,0-литровым 150-сильным двигателем, автомат-коробкой, LED-фарами и тканевым салоном.

Больше информации об обновленной Mazda CX-5

Понятно, почему их много

На ходу обновленная CX-5 очень прогнозируемая и комфортная, даже на 19-дюймовых дисках. Все неровности кроссовер проходит мягко и тихо, без неприятных толчков. Теперь понятно, почему на украинских улицах так много этих автомобилей – они подходят большинству потребителей: мужчинам, женщинам, семейным парам и даже пенсионерам.

Динамика разгона в 9 секунд до сотни достаточна, чтобы уверенно чувствовать себя в городе и на трассе во время обгонов грузовиков. Правда, мотор надо “крутить” – максимальный крутящий момент в 258 об/мин достигается аж на 4000 оборотах. В спортивном режиме коробка передач переключает на более высоких оборотах, поэтому машина становится более резкой и громкой.

Расход топлива сильно зависит от активности вождения: в спокойном режиме даже в городе авто потребляет около 8-9 литров на сотню. Этому способствует еще и система стоп-старт, которая выключает двигатель на поворотах. В городе при спокойной езде в пределах правил можно получить 7,5 литров, однако если спешить, то придется видеть “городской” расход.

Полный привод на топ-версиях – полностью автоматический. Нет никаких переключателей или принудительного включения 4х4, которыми может управлять водитель. За полный привод в Mazda отвечает многодисковая муфта, которая способна передавать на задние колеса до 50% тяги. Хотя в обычных условиях почти 100% момента идет на передние колеса. В целом система ориентирована на твердые покрытия, а полный привод помогает увереннее чувствовать на поворотах и мокрых поверхностях. Однако если есть необходимость, Mazda не застрянет и на бездорожье, которое проходят и другие внедорожники.

Перед выездом на бездорожье стоит перевести режим вождения на Offroad. Он включает не только муфту, но и несколько электронных систем, которые контролируют тягу, пробуксовку колес и имитируют колесные блокировки. Все делается настолько плавно, что заметить срабатывание этих систем невозможно – ни толчков, ни щелчков. Единственный момент, когда ощущается жесткое вмешательство – когда одно из колес буксует, и электроника перебрасывает с него на другие часть момента. Однако в этом случае водитель чувствует, что попал в сложную ситуацию, которую в большинстве случаев машина успешно решает без него.

Выводы

Конечно, большинство из этих изменений – приятные нюансы, из-за которых нынешние владельцы Mazda CX-5 не станут менять авто на новое. А вот те потенциальные клиенты, которые рассматривали CX-5 в качестве одного из претендентов на покупку после другого автомобиля – вполне возможно обратят внимание на обновленную Mazda. Ведь главные достоинства этого кроссовера известны давно, и они только улучшаются во время рестайлингов.

В частности, это продуманность всех решений до мельчайших деталей. Все приборы, индикаторы и рычаги находятся на четко взвешенном месте – именно там, где их ожидаешь. Материалы салона приятные на ощупь и хорошо выглядят. Дизайн интерьера, шрифты обозначений и дисплеев, а теперь еще и мультимедиа – все это сделано так, как будто создавали именно для вас: информация считывается с первого раза, хотя ее здесь немало. Никаких неожиданностей и нестандартных решений.

А еще Mazda CX-5 – удивительно сбалансированный кроссовер. Он не слишком большой, но и не тесный, не супер спортивный, но дает почувствовать наслаждение от вождения. CX-5 не перегружен электронными системами, хотя имеет все необходимое для современного авто. И, конечно, он обеспечивает максимум комфорта во время поездки как водителю, так и пассажирам. К тому же вмещает багаж целой семьи, которые собралась в дальнее путешествие.

Записаться на тест-драйв Mazda CX-5 можно здесь