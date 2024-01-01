Тест-драйв Mazda CX-5: відшліфована до блиску

Якщо поставити поряд оновлену та торішню модель, відмінності знайдуть хіба що справжні фанати марки. Став іншим малюнок решітки радіатора, а внизу переднього та заднього бамперів з’явились сріблясті накладки (в топверсії).

В більшості комплектацій грані решітки мають чорний глянцевий колір, лише в топовій - сірий. Фари отримали цікаву внутрішню будову у формі пелюстків – вони ще від минулого рестайлінгу, але виглядають дуже оригінально.

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Більше відрізняється нова комплектація Sport Black – у неї чорні легкосплавні колісні диски, такого ж кольору корпуси зовнішніх дзеркал та решітка радіатора. А ще – лише в цій версії доступний новий шкіряний салон теракотового кольору.

Екран, який чекали

Напевне, найголовніше оновлення, яке чекали покупці – це новий мультимедійний екран розміром 10,25 дюйма прямокутної форми. Раніше тут був 8-дюймовий монітор у формі трапеції. У нового дисплею абсолютна інша графіка, дуже якісна картинка камери заднього огляду, а у версії топ – ще камера огляду на 360°.

Втім, де в чому Mazda залишилась собою – а саме в намаганні захистити водія від відволікань у дорозі. Сенсорний екран під час руху перестає реагувати на дотики, щось змінювати на ньому можна лише за допомогою джойстиків під рукою водія і пасажира.

Більше інформації про комплектації Mazda CX-5 – за посиланням

Ще один нюанс щодо дисплея – він підтримує бездротовий Android Auto, а от бездротовий Apple Carplay був доступний ще під час попереднього оновлення. Звісна річ, ця технологія активно “садить” телефон, тому не обійшлось без індукційної зарядки, а також декількох провідних розеток для смартфонів.

В салоні є ще кілька незначних штрихів - замість декору під дерево тепер на панелях пластикові накладки з “металевим” візерунком. В трьох вищих комплектаціях з’явились підігріви задніх сидінь. Щоправда, вони досі вмикаються незручними кнопками на підлокітнику, які пасажири постійно зачіпають ліктями. Дивно, що таку особливість японці досі не виправили.

Ключові параметри – незмінні

Звичайно, оновлення не торкнулись ключових характеристик кросовера - він продається на вибір з двома бензиновими силовими агрегатами: 2,0-літровим двигуном на 150 “конячок” з переднім чи повним приводом, чи 2,5-літровим на 194 к.с. виключно з повним приводом. Це перевірені часом атмосферні бензиновики сімейства SkyActiv-G, які позитивно зарекомендували себе протягом тривалих років експлуатації. В будь-якому випадку коробка передач автоматична 6-ступенева.

Також не змінився багажник на 458 літрів та зручна шторка у ньому, яка не заважає вантажити габаритні речі. В топ-версії є автоматичне відмикання дверей багажника - як за допомогою кнопки чи брелока, так і безконтактне – помахом ноги.

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Найвища комплектація пропонує оздоблення натуральними текстурами дерева, вентиляцію передніх крісел та аудіосистему Bosch з десятьма динаміками, а от скляний дах - опція. Приємно, що топверсія Mazda CX-5 зараз акційна, вона коштує 1 679 900 грн ($40 650), що на 75 тисяч гривень дешевше, ніж звичайна роздрібна ціна. В неї 2,5-літровий 194-сильний двигун, повний привід та темно-сіра замість глянцевої решітка радіатора.

Водночас мінімальна ціна оновлену CX-5 починається з 1 228 400 грн ($29 720) - це модель з 2,0-літровим 150-сильним двигуном, автомат-коробкою, LED-фарами та тканинним салоном.

Більше інформації про оновлену Mazda CX-5

Зрозуміло, чому їх багато

На ходу оновлена CX-5 дуже прогнозована і комфортна, навіть на 19-дюймових дисках. Всі нерівності кросовер проходить м’яко та тихо, без неприємних поштовхів. Тепер зрозуміло, чому на українських вулицях так багато цих авто – вони підходять більшості споживачам: чоловікам, жінкам, сімейним парам та навіть пенсіонерам.

Динаміка розгону в 9 секунд до сотні достатня, щоб впевнено почувати себе у місті та на трасі під час обгонів вантажівок. Щоправда, мотор треба “крутити” – максимальний крутний момент у 258 об/хв досягається аж на 4000 обертах. У спортивному режимі коробка передач перемикає на вищих обертах, тому машина стає більш різкою та гучною.

Витрата пального сильно залежить від активності водіння: в спокійному режимі навіть в місті авто споживає близько 8-9 літрів на сотню. Цьому сприяє ще й система стоп-старт, яка вимикає двигун на поворотах. В місті при спокійній їзді в межах правил можна отримати 7,5 літрів, однак якщо поспішати, то доведеться бачити “міську” витрату.

Повний привід на топ-версіях – повністю автоматичний. Немає жодних перемикачів чи примусового вмикання 4х4, якими може керувати водій. За повний привід у Mazda відповідає багатодискова муфта, яка здатна передавати на задні колеса до 50% тяги. Хоча у звичайних умовах майже 100% моменту йде на передні колеса. Загалом система орієнтована на тверді покриття, а повний привод допомагає впевненіше відчувати на поворотах та мокрих поверхнях. Однак якщо є необхідність, Mazda не застряне і на бездоріжжі, яке проходять і інші позашляховики.

Перед виїздом на бездоріжжя варто перевести режим водіння на Offroad. Він вмикає не лише муфту, але й кілька електронних систем, які контролюють тягу, пробуксовку коліс та імітують колісні блокування. Все робиться настільки плавно, що помітити спрацювання цих систем неможливо - ні поштовхів, ні клацання. Єдиний момент, коли відчувається жорстке втручання - коли одне з коліс буксує, і електроніка перекидає з нього на інші частину моменту. Однак в цьому випадку водій відчуває, що потрапив у складну ситуацію, яку в більшості випадків машина успішно вирішує без нього.

Висновки

Звичайно, більшість з цих змін – приємні нюанси, через які нинішні власники Mazda CX-5 не стануть змінювати авто на нове. А от ті потенційні клієнти, хто роздивлявся CX-5 в якості одного з претендентів на купівлю після іншого авто - цілком можливо звернуть увагу на оновлену Mazda. Адже найголовніші чесноти цього кросовера відомі давно, і вони лише покращуються під час рестайлінгів.

Зокрема, це продуманість всіх рішень до найменших деталей. Всі прилади, індикатори та важелі знаходяться на чітко виваженому місці - саме там, де їх очікуєш. Матеріали салона приємні на дотик та гарно виглядають. Дизайн інтер’єру, шрифти позначень та дисплеїв, а відтепер ще й мультимедіа - все це зроблено так, неначе створювали саме для вас - інформація зчитується з першого разу, хоча її тут немало. Жодних несподіванок та нестандартних рішень.

А ще Mazda CX-5 – напрочуд збалансований кросовер. Він не надто великий, але й не тісний, не супер спортивний, але дає відчути насолоду від водіння. CX-5 не перевантажений електронними системами, хоча має все необхідне для сучасного авто. І, звичайно, він забезпечує максимум комфорту під час поїздки як водію, так і пасажирам. До того ж вміщає багаж цілої сім’ї, які зібралась у далеку мандрівку.

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