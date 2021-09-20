Mazda представила оновлену Mazda CX-5 2022 року, яка з’явиться на європейському ринку на початку наступного року. В Україні новинка очікується наприкінці весни 2022 року.

Mazda CX-5 2022 року буде відрізнятись новою решіткою радіатора з глянцевим чорним покриттям, зміненою формою переднього та заднього бамперів та колісними арками у колір машини. Зовнішність оновлять рестайлінг ліхтарів та фар, а також новий колір кузова – цирконовий пісок (ZILCON SAND). Оновлені 19-дюймові легкосплавні диски будуть представлені у декількох версіях: оздоблені чорною металевою фарбою або яскраво сріблясті.

Нагадаємо тест-драйв Mazda CX-5

Внутрішнє оздоблення стане можливим зі шкірою Nappa та текстурами з натурального дерева у топовій комплектації. У базових версіях Mazda CX-5 2022 отримає нові акценти інтер’єру: версія Active буде з замшевою оббивкою із лаймово-зеленою строчкою та дефлектором для кондиціонера у такий самий колір, а Sport – з червоною строчкою, що обшиває шкіряні сидіння, кермо та дверні панелі.

Двигун значних змін не зазнає, буде представлений у двох версіях: 2,0 л. 6АТ потужністю 165 к. с. та з двигуном 2,5 л. 6АТ потужністю 194 к. с., для українського ринку залишаться версії як з переднім, так і із повним приводом.

У Mazda CX-5 2022 року з’явиться нова система Mi-Drive - вибір режиму їзди Mazda Intelligent Drive Select для покращення динаміки водіння та вибору режиму їзди, що буде в наявності у повнопривідних версіях.

Для топових комплектацій на ринку України, буде доступне безконтактне відкриття задньої двері.

Рестайлінгова Mazda CX-5 2022 побудована на оновленій платформі Skyactiv-Vehicle Mazda, з допрацьованою підвіскою, що значно зменшить рівень шуму та вібрацій у салоні.

Мультимедійна система MZD Connect залишається поточного покоління для всіх ринків, за виключенням ринків північної Америки та Європи. Але вже з бездротовою підтримкою додатків Apple CarPlay, та бездротовою зарядкою, які будуть доступні у середній та топовій комплектаціях в Україні.