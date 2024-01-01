Американець подав до суду на Mazda за незрозумілу графіку на панелі приладів

Як передає Carscoops, мешканець Пенсільванії Джошуа М. купив новеньку Mazda CX-50 у травні цього року, але нещодавно його дочка потрапила в аварію. Це стало причиною, чому він подав до суду на Mazda, заявляючи про явний дефект.

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Як повідомив чоловік у своєму зверненні, що інструкція «Натисніть гальмо, щоб завести автомобіль» є неочевидною й нібито не надає ясності щодо стану автомобіля.

Позивач описує момент аварії наступним чином: «Вона натиснула кнопку «Start-Stop». Тоді на дисплеї з’явилося повідомлення «Натисніть гальмо, щоб завести автомобіль». Потім вона натиснула на гальма та перевела автомобіль із паркування на Драйв. Автомобіль відразу почав котитися назад. Вона намагалася керувати транспортним засобом, у тому числі натискала на гальма, але ні гальма, ні гідропідсилювач керма не реагували».

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Що насправді сталось в момент аварії, з’ясує слідство. Наразі відомо, що позивач хоче, щоб Mazda використовувала кращу інфографіку у транспортному засобі, щоб повідомляти водієві, коли автомобіль перебуває в різних режимах трансмісії.