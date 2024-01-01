Mazda відшкодує кошти власникам моделей з 2,5-літровим двигуном

Як передає Carscoops, цю проблему мають кросовери CX-30, CX-5, CX-9, а також седани Mazda3 і Mazda6 2021-2022 років виробництва. Згідно з умовами мирової угоди, автовиробник надасть компенсацію відповідним власникам і орендарям цих транспортних засобів.

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Для цього їм необхідно надати докази надмірної заміни масла до 19 жовтня 2024 року. Причиною проблеми є дефектні ущільнювачами клапанів, через що двигуни споживали надмірну кількість масла.

Попри те, що проблема не призводить до виходу двигуна з ладу, більшість власників стверджують, що зазнали незапланованих витрат на додаткову оливу. Тепер компанія повинна надати компенсацію, яка включає заміну ущільнювачів штока клапанів, відшкодування витрат та подовження гарантії з 60 місяців/95 000 км до 84 місяців/135 000 км.

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Щоб подати претензію, постраждалі власники та орендарі повинні перейти на вебсайт «Mazda Valve Stem Seal Settlement» тут і надати підтвердження витрат, пов’язаних із надмірною заміною масла через проблеми з низьким вмістом масла.