Mazda CX-30 отримала новий цінник та краще оснащення

Як повідомляє Autoevolution, Mazda CX-30 отримала вбудований голосовий асистент Alexa та онлайн-навігацію Mazda, яка пропонує розширені картографічні дані з інформацією про дорожній рух та дозволяє транспортному засобу отримувати оновлення карт по повітрю.

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Вартість базової версії залишилась без змін і починається від 24 995 доларів. Список оснащення включає 8,8-дюймовий дисплей, роз’єми USB-C, 7-дюймову цифрову панель приладів, клімат-контроль, світлодіодну оптику, 16-дюймові легкосплавні диски, матову решітку радіатора та чорний задній спойлер.

Вища комплектація 2.5 S Select Sport стала дорожча на 150 доларів та коштує 26 550 доларів й додає 18-дюймові легкосплавні диски, інтеграцію голосового асистента Alexa, оббивку зі шкірозамінника та двозонний кондиціонер.

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Комплектація Preferred доступна від 28 940 доларів (раніше коштувала 28 790 доларів США) й має передні сидіння з підігрівом, люк з електроприводом, чорні або сірі сидіння зі шкірозамінника, бічні дзеркала у колір кузова та глянцеву чорну решітку радіатора.

Рівень оснащення 2.5 S Carbon Edition тепер стартує від $29 940, порівняно з минулорічними 29 790 доларів, та має чорні 18-дюймові легкосплавні диски, глянцеві чорні дзеркала з функцією підігріву, оновлену аудіосистему, панель для бездротової зарядки смартфона та бездротові Apple CarPlay та Android Auto.

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Версія 2.5 S Premium оснащена пелюстковими перемикачами передач, онлайн-навігацією Mazda, аудіосистемою Bose, супутниковим радіо, чорними або білими шкіряними сидіннями, дверима багажника з електроприводом та фірмовим світлодіодним освітленням з обох сторін. Її вартість починається з 32 140 доларів.

Топові комплектації 2.5 Carbon Turbo, 2.5 Turbo Premium та 2.5 Turbo Premium Plus пропонують покращені опції безпеки та 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та коштують від 32 940, 35 140 й 36 950 доларів відповідно.

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Версії 2.5 S оснащені атмосферним двигуном об’ємом 2,5 л, який розвиває 194 к.с. й 252 Нм крутного моменту у поєднанні з 6-ступінчастим автоматом і повним приводом, тоді як версії 2.5 Turbo оснащені 2,5-літровим турбомотором потужністю 254 кінських сили.