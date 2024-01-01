Mazda може змінити свій логотип

За інсайдерською інформацією, на автомобілях Mazda з’явиться оновлений значок. Судячи з заявки, яку виявив Drive, новий логотип, здається, є чіткішою та простішою чорно-білою версією герба, який зараз використовується.

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Mazda вперше представила знайомий нам логотип, що нагадує V-подібні крила в 1997 році. З того часу компанія презентувала його три дещо різних варіацій.

Повідомляється, що оновлену емблему було подано поряд із новим товарним знаком з назвою компанії, написаною великими літерами та новим шрифтом, який використовується для брендування Mazda Foundation, а також на таких автомобілях, як Mazda 3.

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Автовиробник відмовився коментувати запити журналістів стосовно нової торгової марки, тому достеменно невідомо, чи буде компанія проходити повний ребрендинг, чи логотипи просто використовуватимуться в якомусь підрозділі компанії.