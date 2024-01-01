Mazda CX-5 отримала нову базову комплектацію у США

Як повідомляє Autoevolution, базова модель 2025 року на 1 870 доларів дорожча за аналогічну комплектацію 2023 року, яка була доступна від 26 700 доларів. Попри це, версія початкового рівня зберегла непогане оснащення.

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В такому виконанні кросовер пропонується з 10,25-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи з підтримкою інтеграції смартфона, аудіосистему з чотирма динаміками, шкіряне кермо та важіль перемикання передач та два порти USB-C.

В список оснащення також входять 17-дюймові легкосплавні диски, світлодіодні фари з датчиком світла, склоочисники з датчиком дощу та антену у формі акулячого плавника. Пакет систем безпеки включає адаптивний круїз-контроль, попередження про перехресний рух, систему утримання у смузі, моніторинг сліпих зон, інтелектуальну систему екстренного гальмування з функцією виявлення пішоходів і вісім подушок безпеки.

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Водночас вищі версії 2.5 S Select, 2.5 S Preferred, 2.5 S Carbon Edition і 2.5 S Premium Plus в середньому зросли в ціні на 1000 доларів. Вартість топової комплектації становить 35 200 доларів. Усі версії пропонуються з 2,5-літровим чотирициліндровим атмосферним двигуном потужністю 190 к.с. й 252 Нм крутного моменту.

Mazda CX-5 2025 року також доступна з 2,5-літровим турбодвигуном, що видає 260 к.с й 434 Нм крутного моменту. Всі моделі оснащені шестиступінчастим автоматом і стандартним повним приводом.