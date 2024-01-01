Mazda представила CX-50 з гібридом від Toyota

Новий CX-50 Hybrid має силову установку Toyota потужністю 222 кінських сил. Автовиробник заявляє, що розхід пального гібридного кросовера становить 6,2 літри в комбінованому циклі.

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Гібридна установка являє собою поєднання 2,5-літрового чотирициліндрового двигуна, трьох електродвигунів, безступінчатої коробки передач з електронним керуванням і невеликого акумулятора.

Попри те, що силову установку розробили інженери Toyota, Mazda каже, що їхні інженери «відкалібрували навіть найтонші деталі гібридної силової установки, такі як реакція педалі акселератора, щоб запропонувати приємне враження від водіння, яким відомий CX-50».

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Також компанія зазначила, що може буксирувати до 680 кг вантажу. Впізнати CX-50 Hybrid можна за оновленим переднім бампером і унікальними 17- або 19-дюймовими легкосплавними дисками. Модель також пропонує червону шкіру в салоні, яка є ексклюзивною для гібрида.