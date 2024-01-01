Підтверджено випуск ювілейної Mazda MX-5 Miata

Керівник програми Miata Шігекі Сайто підтвердив на зустрічі Karuizawa Meeting 2024, що автовиробник створить модель 35th Anniversary Edition.

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Однак, на відміну від автомобіля 30th Anniversary Edition, Mazda не буде обмежувати виробництво певною кількістю одиниць. Замість цього, за словами Сайто, Mazda пропонуватиме 35-ту модель AE протягом певного періоду часу, і будь-хто, хто замовляє варіант, коли він буде доступний, отримає його, але незрозуміло, для усіх ринків чи лише для Японії.

Ймовірно, модель буде повністю укомплектована сидіннями Recaro, унікальними колесами, оновленими гальмами, переглянутою підвіскою та іншими налаштуваннями. Ми підозрюємо, що автомобіль буде поставлятися з тим же 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 181 кінську силу під капотом. Він також матиме особливий колір.

Mazda обмежила випуск моделі 2019 30th Anniversary Edition лише 3000 одиницями по всьому світу, 500 з яких потрапили в Америку. Ця модель стартувала з 34 995 доларів, але 35-ше видання може коштувати ближче до 40 000 доларів, коли воно надійде в продаж, що має відбутися пізніше цього року.