Подтвержден выпуск юбилейной Mazda MX-5 Miata

Руководитель программы Miata Шигеки Сайто подтвердил на встрече Karuizawa Meeting 2024, что автопроизводитель создаст модель 35th Anniversary Edition.

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Однако, в отличие от автомобиля 30th Anniversary Edition, Mazda не будет ограничивать производство определенным количеством единиц. Вместо этого, по словам Сайто, Mazda будет предлагать 35-ю модель AE в течение определенного периода времени, и любой, кто заказывает вариант, когда он будет доступен, получит его, но непонятно, для всех рынков или только для Японии.

Вероятно, модель будет полностью укомплектована сиденьями Recaro, уникальными колесами, обновленными тормозами, пересмотренной подвеской и другими настройками. Мы подозреваем, что автомобиль будет поставляться с тем же 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 181 лошадиную силу под капотом. Он также будет иметь особый цвет.

Mazda ограничила выпуск модели 2019 30th Anniversary Edition лишь 3000 единицами по всему миру, 500 из которых попали в Америку. Эта модель стартовала с 34 995 долларов, но 35-е издание может стоить ближе к 40 000 долларов, когда оно поступит в продажу, что должно произойти позже в этом году.