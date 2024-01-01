Новая Mazda 3 оказалась дешевле предыдущей модели

Как сообщает Motor1, стоимость Mazda 3 в кузове седан в комплектации 2,5 S начинается с 25 135 долларов, а хэтчбек доступен от $26 135. Цена снизилась на 740 долларов, по сравнению с прошлогодней моделью, которая стартовала от 26 875 долларов.

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Высшие комплектации хэтчбека дороже в среднем на 300 долларов. Подобная ситуация и с автомобилем в кузове седан, который в комплектациях 2.5 S Preferred, 2.5 S Carbon Edition, 2.5 Carbon Turbo и 2.5 Turbo Premium Plus также будет дороже прошлогодней модели.

Mazda 3 предлагается с 2,5-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем Skyactiv-G, мощность которого составляет 191 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой “механикой”, или шестиступенчатой АКПП в высших комплектациях. Начиная с комплектации 2.5 S Carbon Edition доступен опциональный полный привод.

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Кроме этого, модель доступна с турбо версией этого двигателя мощностью в 250 “лошадок”. Он предлагается исключительно с “автоматом” и полным приводом в стандартной комплектации. Также Mazda установила новые цены на лакокрасочное покрытие.

Покупателям, желающих получить авто в цветах Soul Red Crystal Metallic и Machine Grey Metallic нужно будет доплатить 595 долларов, тогда как Polymetal Grey Metallic, Snowflake White Pearl Mica и Ceramic Metallic стоят 450 долларов.