Нова Mazda 3 виявилась дешевшою за попередню модель

Як повідомляє Motor1, вартість Mazda 3 в кузові седан в комплектації 2,5 S починається з 25 135 доларів, а хетчбек доступний від $26 135. Ціна знизилась на 740 доларів, порівняно з минулорічною моделлю, яка стартувала від 26 875 доларів.

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Вищі комплектації хетчбека дорожчі в середньому на 300 доларів. Подібна ситуація і з автомобілем у кузові седан, який в комплектаціях 2.5 S Preferred, 2.5 S Carbon Edition, 2.5 Carbon Turbo та 2.5 Turbo Premium Plus також буде дорожчим за минулорічну модель.

Mazda 3 пропонується з 2,5-літровим атмосферним чотирициліндровим двигуном Skyactiv-G, потужність якого становить 191 к.с. Він працює в парі з шестиступеневою “механікою”, чи шестиступеневою АКПП у вищих комплектаціях. Починаючи з комплектації 2.5 S Carbon Edition доступний опційний повний привід.

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Окрім цього, модель доступна з турбованою версією цього двигуна потужністю в 250 “конячок”. Він пропонується виключно з “автоматом” та повним приводом у стандартній комплектації. Також Mazda встановила нові ціни на лако-фарбове покриття.

Покупцям, які бажають отримати авто в кольорах Soul Red Crystal Metallic і Machine Grey Metallic потрібно буде доплатити 595 доларів, тоді як Polymetal Grey Metallic, Snowflake White Pearl Mica та Ceramic Metallic коштують 450 доларів.