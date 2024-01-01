Mazda офіційно розглядає можливість запуску спортивного авто з роторним двигуном

Водночас Toyota показала кілька нових чотирициліндрових мотори, а Subaru – гібридний опозитний двигун наступного покоління. Як повідомляє Motor1, попри те, що Mazda не розкрила точних подробиць про майбутній роторний двигун, вона оголосила, що його можна буде використати, як силовий агрегат для потужного автомобіля.

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Представлена раніше концепція Iconic SP мала роторний двигун, який виконує роль генератора для заряджання батареї. Подібна схема вже використовується в моделі MX-30, однак, там він встановлений поперечно, тоді як в новому спортивному авто ротор може бути встановлений поздовжньо.

Прототип подвійного роторного двигуна Mazda

До того ж в лютому Mazda сформувала спеціальний підрозділ для розробки роторних двигунів. Він налічує 36 інженерів, які займаються розробкою «привабливого автомобіля». Як заявив торік головний дизайнер компанії Масаші Накаяма, концепцію Iconic SP навмисно збільшили перед її показом на Токійському автосалоні.

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Він заявив, що компанія планує зменшити його до розмірів Miata. Нещодавно Mazda презентувала третє оновлення поточної генерації MX-5 й навряд чи готує нову модель 5-го покоління. Однак, поки незрозуміло, чи стане серійна версія Iconic SP наступною Miata, чи буде окремою моделлю в лінійці Mazda.