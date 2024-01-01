Toyota готує MR2 нового покоління, який стане конкурентом Mazda MX-5

Враховуючи успіх спортивних моделей GR Yaris, GR86 і GR Supra, керівництво компанії вирішило створити компактний доступний спорткар, що працюватиме виключно від ДВЗ. Як повідомляє Autocar, модель буде створена на базі концепції S-FR.

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Як зазначається, першими про це повідомили японські колеги з журналу Best Car. Раніше голова компанії Акіо Тойода заявляв про намір відродити «трійцю братів» - Celica, Supra та MR2. Наразі модель Supra вже була відроджена в 2019 році, а менший GR86, фактично, займає ту ж нішу в лінійці Toyota, що й Celica. Тепер компанія готова презентувати нову генерацію MR2. Очікується, що вона дебютує в 2026 році.

Toyota FT-SE

Торік японський автовиробник презентував концепцію FT-SE, яка візуально й за габаритами нагадує MR2 нової генерації. Однак, цей концепт-кар не повинен надійти у виробництво, а нова MR2 буде створена на базі концепту S-FR, який представили ще в 2015 році.

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Серійна модель буде орієнтована на фанатів динамічної та маневреної їзди й фактично, стане конкурентом Mazda MX-5, адже концепт мав лише 3990 мм у довжину, 1695 мм у ширину та 1320 мм у висоту.

Toyota S-FR

Вага концепт-кара становила лише 1050 кг і, ймовірно, Toyota спробує зберегти її, відмовившись від використання гібридних установок. Подейкують, що модель матиме водневий, або звичайний бензиновий двигун.

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Голова Gazoo Racing - Масахіто Ватанабе, нещодавно сказав Autocar, що компанія досі вірить, що потенціал у бензинових двигунів все ще є потенціал, для використання в спортивних авто. Ймовірно, компанія розкриє більше деталей про майбутню нову генерацію MR2 вже через певний час.