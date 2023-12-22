Чутки про те, що компанія Toyota планує відродити свій легендарний компактний середньомоторний спортивний автомобіль, з’явились ще декілька років тому, однак вони й досі не вщухають. Деякі затяті фанати бренду Toyota тепло сприймають можливе повернення моделі, тому завдяки нейромережі вже зараз намагаються зрозуміти, який дизайн матиме новинка.

Японський автогігант Toyota – один з тих виробників, який часто презентує автофанатам нові автомобілі. Так в цьому році Toyota представила оновлену Toyota GR86, анонсувала новий Land Cruiser 2024, перший в історії Grand Highlander, а також середньорозмірний седан Camry 2025.

Проте затяті автофанати все ж намагаються з’ясувати, яке авто презентують наступним. В цій справі їм дуже допомогли чутки про повернення моделі MR2, до того ж у деяких звітах компанії йдеться, що Toyota активно розглядає нову модель спортивного автомобіля для свого модельного ряду.

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Чутки говорять про те, що відроджена модель MR2 може коштувати дешевше, ніж поточний GR86, який стартує з 28 400 доларів в Сполучених Штатах. Відповідно до звітів, які розмістили в Інтернеті, Toyota MR2 четвертого покоління може коштувати всього 23 тисячі доларів, навіть якщо компанія вирішить зберегти традиційне розташування двигуна посередині. Це все завдяки 1,0-літровому турбомотору потужністю 121 або 150 к.с, який може бути встановлено на нову MR2.

YouTube-канали PoloTo та A1 Cars мають деякі бачення дизайну нового авто з підтримкою штучного інтелекту: витончену, що підкреслює стиль, а не продуктивність, і фастбек із м’язистим дизайном.

На цих фото MR2 виглядає прямим нащадком GR Supra, особливо враховуючи задню обробку ducktail – тоді як передня частина є набагато унікальнішою та чітко підкреслює бічні вентиляційні отвори, які завжди потрібні для забезпечення повітряного потоку до двигуна.

До цих рендерів треба ставитись досить скептично, адже нічого офіційного Toyota досі не представила. Втім, компанія також не спростувала чутки про відновлення MR2, що дозволяє фанатам поширювати будь-яку інформацію про авто. А можливо нова модель Toyota MR2 взагалі буде електромобілем.