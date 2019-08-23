Концепція компактного середньомоторного спорткара сьогодні знову актуальна і такий автомобіль добре вписується у тенденцію до відродження старих моделей японської марки.

Існує чимало “якщо”, але найбільший японський виробник може собі дозволити поповнити ряди своїх спорткарів середньомоторним купе зі знайомим ім’ям MR2.

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Перше і головне “якщо” – якщо це взагалі станеться. Toyota випустила спільно з Subaru купе GT86 – ідеологічного наступника знаменитої “Хачі-року” АЕ86. Разом з BMW японці випустили нове покоління Toyota Supra. Вже не раз високі спікери Toyota натякали, що непогано було б відродити й популярний наприкінці минулого століття середньомоторний спорткар MR2. Або купе Celica. Щось дводверне, малогабаритне й не надто дороге.

Фото: Toyota MR2 першого, другого та третього покоління / Toyota, Amazon, Autoblog

У нещодавньому інтерв’ю виданню AutoIndustriya головний інженер проекту Supra Тецуя Тада обмовився, що четверте покоління MR2 може з’явитись на світ за підтримки Porsche. Вибір партнера виявився досить несподіваним.

Фото: концепт Toyota MR2 / Motor1

Ще одним непрямим доказом на користь теорії відродження MR2 служить офіційна заява Toyota про плани з розширення модельної лінійки спорткарами від Gazoo Racing, як модифікаціями існуючих автомобілів, від Yaris до Hilux, так і створеними з нуля.

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