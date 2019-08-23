Концепция компактного среднемоторного спорткара сегодня снова актуальна и такой автомобиль хорошо вписывается в тенденцию к возрождению старых моделей японской марки.

Существует немало "если", но крупнейший японский производитель может себе позволить пополнить ряды своих спорткаров среднемоторным купе со знакомым именем MR2.

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Первое и главное "если" – если это вообще произойдет. Toyota выпустила совместно с Subaru купе GT86 – идеологического преемника знаменитой "Хачи-року" АЕ86. Вместе с BMW японцы выпустили новое поколение Toyota Supra. Уже не раз высокие спикеры Toyota намекали, что неплохо было бы возродить и популярный в конце прошлого века среднемоторный спорткар MR2. Или купе Celica. Что-то двухдверное, малогабаритное и не слишком дорогое.

Фото: Toyota MR2 первого, второго и третьего поколения / Toyota, Amazon, Autoblog

В недавнем интервью изданию AutoIndustriya главный инженер проекта Supra Тецуя Тада оговорился, что четвертое поколение MR2 может появиться на свет при поддержке Porsche. Выбор партнера был достаточно неожиданным.

Фото: концепт Toyota MR2 / Motor1

Еще одним косвенным доказательством в пользу теории возрождения MR2 служит официальное заявление Toyota о планах по расширению модельной линейки спорткарами от Gazoo Racing, как модификациями существующих автомобилей, от Yaris до Hilux, так и созданными с нуля.

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