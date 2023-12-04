Land Cruiser – одна з найбільш відомих моделей Toyota, яка вирізняється своєю витривалістю та надійністю. Наразі відкрито онлайн-бронювання, що дасть змогу клієнтам одним із перших отримати нове авто.

Дебют нового Land Cruiser очікується у третьому кварталі 2024 року. Зараз для попереднього замовлення клієнтам доступні версії Prestige та Executive, а також ексклюзивна онлайн-версія First Edition. Надалі очікується оголошення нових комплектацій.

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Новинки моделі та комплектації:

Новий Land Cruiser зберіг всі найкращі якості від своїх попередників – міцну раму, витривалу підвіску та потужний двигун. Позашляховик буде побудовано на новій глобальній платформі Toyota GA-F.

Використання нової платформи значно покращить позашляхові можливості авто, а також зміцнить його кузов на 30% та додасть жорсткості рамі приблизно на 50%. Ці зміни докорінно вплинуть на керованість та комфорт автомобіля.

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Також відомо, що цей Land Cruiser отримає електричний підсилювач керма. Також нова модель матиме систему Crawl Control, електронне блокування диференціала та поєднання Multi-Terrain Monitor і Panoramic View Monitor, які допомагатимуть водієві долати складні бездоріжжя.

Інтер’єр нового авто здивує водія збільшеним рівнем комфорту, двома новими 12.5 дюймовими екранами панелі приладів та мультимедіа, аудіосистемою з 10 динаміків, кріслами з підігрівами та вентиляцією сидінь.

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“First Edition” — це вершина нової лінійки Land Cruiser, яка доступна лише в обмеженій кількості та виключно для клієнтів, які зарезервували автомобіль онлайн під час передпродажного періоду. Він виділяється індивідуальним дизайном із 18-дюймовими колісними дисками, класичними круглими фарами, двокольоровим пісочним або димчасто-блакитним покриттям кузова та значками «First Edition». У салоні передні сидіння мають спеціальну оббивку та шви.

Вищі класи Exclusive і First Edition пропонують ще більше технічних функцій, включаючи революційний новий механізм відключення стабілізатора (SDM), 20-дюймові легкосплавні диски, цифрове дзеркало заднього виду, аудіопакет преміумклас JBL із 14 динаміками та проєкційний дисплей. Усі три версії – Prestige, Executive і First Edition – доступні в початковий передпродажний період у конфігураціях з п’ятьма та семи місцями.

Двигуни:

У Європі автомобілі планують оснащувати 2,8-літровим турбодизельним двигуном потужністю 204 к.с./150кВт в поєднанні з восьмиступеневою АКПП Direct Shift. Як заявляє Toyota, новий Land Cruiser зможе тягнути вантаж вагою до 3,5 тонн.

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Планується, що у 2025 році буде представлено електрифікований 2,8-літровий дизельний силовий агрегат з технологією Hybrid 48V.