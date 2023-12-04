Land Cruiser - одна из самых известных моделей Toyota, которая отличается своей выносливостью и надежностью. Сейчас открыто онлайн-бронирование, что позволит клиентам одним из первых получить новое авто.

Дебют нового Land Cruiser ожидается в третьем квартале 2024 года. Сейчас для предварительного заказа клиентам доступны версии Prestige и Executive, а также эксклюзивная онлайн-версия First Edition. В дальнейшем ожидается объявление новых комплектаций.

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Новинки модели и комплектации:

Новый Land Cruiser сохранил все лучшие качества от своих предшественников – прочную раму, выносливую подвеску и мощный двигатель. Внедорожник будет построен на новой глобальной платформе Toyota GA-F.

Использование новой платформы значительно улучшит внедорожные возможности авто, а также укрепит его кузов на 30% и придаст жесткости раме примерно на 50%. Эти изменения коренным образом повлияют на управляемость и комфорт автомобиля.

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Также известно, что этот Land Cruiser получит электрический усилитель руля. Также новая модель будет иметь систему Crawl Control, электронную блокировку дифференциала и сочетание Multi-Terrain Monitor и Panoramic View Monitor, которые будут помогать водителю преодолевать сложные бездорожья.

Интерьер нового авто удивит водителя увеличенным уровнем комфорта, двумя новыми 12.5 дюймовыми экранами панели приборов и мультимедиа, аудиосистемой с 10 динамиков, креслами с подогревом и вентиляцией сидений.

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"First Edition" - это вершина новой линейки Land Cruiser, которая доступна только в ограниченном количестве и исключительно для клиентов, которые зарезервировали автомобиль онлайн во время предпродажного периода. Он выделяется индивидуальным дизайном с 18-дюймовыми колесными дисками, классическими круглыми фарами, двухцветным песочным или дымчато-голубым покрытием кузова и значками "First Edition". В салоне передние сиденья имеют специальную обивку и швы.

Высшие классы Exclusive и First Edition предлагают еще больше технических функций, включая революционный новый механизм отключения стабилизатора (SDM), 20-дюймовые легкосплавные диски, цифровое зеркало заднего вида, аудиопакет премиум-класса JBL с 14 динамиками и проекционный дисплей. Все три версии – Prestige, Executive и First Edition – доступны в начальный предпродажный период в конфигурациях с пятью и семью местами.

Двигатели:

В Европе автомобили планируют оснащать 2,8-литровым турбодизельным двигателем мощностью 204 л.с./150кВт в сочетании с восьмиступенчатой АКПП Direct Shift. Как заявляет Toyota, новый Land Cruiser сможет тянуть груз весом до 3,5 тонн.

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Планируется, что в 2025 году будет представлен электрифицированный 2,8-литровый дизельный силовой агрегат с технологией Hybrid 48V.