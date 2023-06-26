Toyota присвятила нове купе GR86 культовій моделі "хачіроку" з 1980-х. Спорткар буде випущений обмеженим тиражем.

У 2023 році Toyota вдарилася в ретро-тематику — за ювілейним варіантом GR Supra, присвяченим 45-річчю моделі, компанія анонсувала GR86, яке нагадує дводверки 1980-х Toyota Corolla Sport GT-S, відомої одночасно і як Sprinter Trueno, і як AE86, і як "хачіроку".

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Нова модифікація отримала особливий декор кузова та салону, які відрізнятимуть виконання GR86 Trueno Edition від базових комплектацій спорткара. Новинку запропонують у двох кольорах кузова – білому Halo та червоному Track bRed – з чорними деталями на кузові.

У контрастному кольорі виконані капот, спойлер та графіка на боковинах, ручки дверей та корпуси дзеркал. На передньому бампері та кришці багажника з'явилися логотипи Trueno Edition, а чорні 18-дюймові десятиспичні диски будуть ексклюзивом для спецверсії.

В основу лімітованого варіанта лягла комплектація Premium, яку доповнюють чорно-червона оббивка сидінь, важіль коробки передач з логотипом Trueno, шильдик з порядковим номером конкретного екземпляра спорткара. В оснащення також включений пакет GR86 Performance Package, що передбачає амортизатори ZF Sachs та гальма Brembo.

Новинка зберегла штатний 234-сильний 2,4-літровий опозитний двигун, що поєднується з 6-ступінчастою механічною коробкою або 6-діапазонним “автоматом”. Усього буде зроблено 860 екземплярів GR86 Trueno Edition, призначених виключно для США — продаж моделі, вартість якої не названо, розпочнеться восени 2023 року.