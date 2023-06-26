Toyota посвятила новое купе GR86 культовой модели "хачироку" с 1980-х. Спорткар будет выпущен ограниченным тиражом.

В 2023 году Toyota ударилась в ретро-тематику – по юбилейному варианту GR Supra, посвященному 45-летию модели, компания анонсировала GR86, напоминающую двухдверку 1980-х Toyota Corolla Sport GT-S, известной одновременно и как Sprinter Trueno, и как AE86, и как "хачироку".

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Новая модификация получила особый декор кузова и салона, отличающих исполнение GR86 Trueno Edition от базовых комплектаций спорткара. Новинку предложат в двух цветах кузова – белом Halo и красном Track bRed – с черными декалями на кузове.

В контрастном цвете выполнен капот, спойлер и графика на боковинах, ручки дверей и корпуса зеркал. На переднем бампере и крышке багажника появились логотипы Trueno Edition, а чёрные 18-дюймовые десятиспицы диски будут эксклюзивом для спецверсии.

В основу лимитированного варианта легла комплектация Premium, которую дополняют черно-красная обивка сидений, рычаг коробки с логотипом Trueno, шильдик с порядковым номером конкретного экземпляра спорткара. В оснащение включен пакет GR86 Performance Package, предусматривающий амортизаторы ZF Sachs и тормоза Brembo.

Новинка сохранила штатный 234-сильный 2,4-литровый оппозитный двигатель, сочетающийся с 6-ступенчатой механической коробкой или 6-диапазонным «автоматом». Всего будет сделано 860 экземпляров GR86 Trueno Edition, предназначенных исключительно для США – продажа модели, стоимость которой не названа, начнется осенью 2023 года.