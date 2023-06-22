Эстетические изменения, такие как краска Blue Flame и 18-дюймовые колеса, делают GR Corolla Circuit Edition мощностью 300 лошадиных сил еще более привлекательной.

Горячий хэтч Toyota GR Corolla Circuit Edition дебютировал в прошлом году. Сейчас же новинка получила яркую краску Blue Flame, похожую на аналогичный оттенок на GR86 и базовой версии Corolla Hatchback 2024 года.

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Новые 18-дюймовые колеса BBS – это те самые «ботинки», которые предположительно сняты с производства Morizo Edition. Что касается кузова, то здесь есть углеродистая крыша, больший задний спойлер и новая черная графика на рокерных панелях, выходящих навстречу эмблеме.

Обновления внутри более изощренные, но все еще стильные. Синие швы устилают салон, от дверных панелей и руля до рычага коробки передач и сидений. Есть даже новая голубая полоса по центру ручки переключения передач, соответствующая экстерьеру Blue Flame. Что касается комфорта, аудиосистема JBL премиум-класса теперь входит в стандартную комплектацию.

Ничего не меняется механически, а это значит, что GR Corolla все еще быстрый автомобиль. Circuit Edition использует тот же 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, что и в прошлом году, мощностью 300 лошадиных сил, сочетающийся исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач и регулируемой системой полного привода. Передний и задний дифференциалы ограниченного трения остаются.

Пока нет информации о том, сколько будет стоить Toyota GR Corolla Circuit Edition 2024, когда она поступит в продажу этой зимой, но прошлогодняя модель стартовала с 36 995 долларов. В этом году Toyota выпустит всего 1600 экземпляров Corolla Circuit Edition.