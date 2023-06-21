Представлены минивэны Toyota Alphard и Vellfire 2024 года. Для них планируется гибридная силовая установка, подключаемая от электросети.

Toyota представила четвертое поколение Alphard вместе с Vellfire. Они следуют за недавно представленным шикарным Lexus LM, механически связанным транспортным средством на той же платформе TNGA-K.

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Длина компактного минивэна составляет 4995 мм, а его колесная база составляет 3000 мм. Оба имеют ширину 1850 мм, а высота зависит от модели и уровня комплектации: 1935 или 1945 мм. Alphard и Vellfire могут разместить до шести человек в схеме 2+2+2. Теперь имеются дополнительные 5 мм между первыми двумя рядами и дополнительные 10 мм между вторым и третьим рядами.

Новые смело оформленные автомобили Toyota рекламируются как «седаны класса люкс» и имеют общую массивную верхнюю консоль, простирающуюся от передней до задней части. Он включает вентиляцию, боковое освещение и ряд элементов управления. Alphard и Vellfire используют недавно разработанные сиденья, которые обещают быть более удобными благодаря снижению вибрации.

Жесткость кузова выросла на 50 процентов благодаря новой архитектуре, а дополнительный шумопоглощающий материал и специальные шины уменьшают шум, проникающий в салон. Toyota устанавливает переднюю подвеску MacPherson и просмотренную заднюю подвеску с двойными поперечными рычагами. Владельцы смогут дистанционно припарковать автомобиль с помощью приложения на смартфоне.

Оба могут быть оборудованы передним или полным приводом, а также гибридной силовой установкой. Гибридная установка, подключаемая от электросети, будет добавлена позже. Самый мощный из этой группы – 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, доступный в Vellfire. "Настроен на спортивный звук", он издает 275 л.с. и крутящий момент 430 Нм.

Клиенты могут выбрать гибрид на базе 2,5-литрового бензинового двигателя с комбинированной мощностью 250 л.с. Модели Lesser Alphard имеют неэлектрифицированный, атмосферный 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат мощностью 180 л.с. и 235 Нм. В зависимости от двигателя, минивэны поставляются с CVT, e-CVT или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

По прогнозам Toyota, она будет продавать 8500 единиц в месяц, причем 70 процентов придется на Alphard, а остальные 30 процентов — на Vellfire. Цена колеблется от примерно 38 000 до 61 400 долларов для Alphard и от 46 100 до 62 800 долларов для Vellfire.

Минивены можно не только приобрести напрямую, но и временно владеть через службу подписки KINTO, от $355 в месяц за Alphard и $449 за Vellfire. Модели уже доступны для заказа в Японии.