Естетичні зміни, такі як фарба Blue Flame і 18-дюймові колеса, роблять GR Corolla Circuit Edition потужністю 300 кінських сил ще привабливішою.

Гарячий хетч Toyota GR Corolla Circuit Edition дебютував минулого року. Зараз же новинка отримала яскраву фарбу Blue Flame, схожий на аналогічний відтінок на GR86 і базовій версії Corolla Hatchback 2024 року.

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Нові 18-дюймові колеса BBS — це ті самі «черевики», що ймовірно зняті з виробництва Morizo Edition. Що стосується кузова, то тут є вуглецевий дах, більший задній спойлер і нова чорна графіка на рокерних панелях, які виходять назустріч емблемі.

Оновлення всередині витонченіші, але все ще стильні. Сині шви вистилають салон, від дверних панелей і керма до важеля коробки передач і сидінь. Є навіть нова блакитна смуга по центру ручки перемикання передач, яка відповідає екстер’єру Blue Flame. Що стосується комфорту, аудіосистема JBL преміум-класу тепер входить у стандартну комплектацію.

Нічого не змінюється механічно, а це означає, що GR Corolla все ще є швидким автомобілем. Circuit Edition використовує той самий 1,6-літровий трициліндровий двигун із турбонаддувом, що й минулого року, потужністю 300 кінських сил, який поєднується виключно з шестиступінчастою механічною коробкою передач і регульованою системою повного приводу. Передній і задній диференціали обмеженого тертя залишаються.

Поки що немає інформації про те, скільки буде коштувати Toyota GR Corolla Circuit Edition 2024 року, коли вона надійде в продаж цієї зими, але минулорічна модель стартувала з 36 995 доларів. Цього року Toyota випустить лише 1600 екземплярів Corolla Circuit Edition.