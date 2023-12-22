Слухи о том, что компания Toyota планирует возродить свой легендарный компактный среднемоторный спортивный автомобиль, появились еще несколько лет назад, однако они до сих пор не утихают. Некоторые ярые фанаты бренда Toyota тепло воспринимают возможное возвращение модели, поэтому благодаря нейросети уже сейчас пытаются понять, какой дизайн будет иметь новинка.

Японский автогигант Toyota – один из тех производителей, который часто презентует автофанатам новые автомобили. Так в этом году Toyota представила обновленную Toyota GR86, анонсировала новый Land Cruiser 2024, первый в истории Grand Highlander, а также среднеразмерный седан Camry 2025.

Однако ярые авто фанаты все же пытаются выяснить, какое авто презентуют следующим. В этом деле им очень помогли слухи о возвращении модели MR2, к тому же в некоторых отчетах компании говорится, что Toyota активно рассматривает новую модель спортивного автомобиля для своего модельного ряда.

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Слухи говорят о том, что возрожденная модель MR2 может стоить дешевле, чем текущий GR86, который стартует с 28 400 долларов в Соединенных Штатах. Согласно отчетам, которые разместили в Интернете, Toyota MR2 четвертого поколения может стоить всего 23 тысячи долларов, даже если компания решит сохранить традиционное расположение двигателя посередине. Это все благодаря 1,0-литровому турбомотору мощностью 121 или 150 л.с., который может быть установлен на новую MR2.

YouTube-каналы PoloTo и A1 Cars имеют некоторые видения дизайна нового авто с поддержкой искусственного интеллекта: изящную, подчеркивающую стиль, а не производительность, и фастбек с мускулистым дизайном.

На этих фото MR2 выглядит прямым потомком GR Supra, особенно учитывая заднюю отделку ducktail – тогда как передняя часть намного уникальнее и четко подчеркивает боковые вентиляционные отверстия, которые всегда нужны для обеспечения воздушного потока к двигателю.

К этим рендерам надо относиться достаточно скептически, ведь ничего официального Toyota до сих пор не представила. Впрочем, компания также не опровергла слухи о восстановлении MR2, что позволяет фанатам распространять любую информацию об авто. А возможно новая модель Toyota MR2 вообще будет электромобилем.