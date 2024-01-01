Toyota готовит MR2 нового поколения, как конкурента Mazda MX-5

Учитывая успех спортивных моделей GR Yaris, GR86 и GR Supra, руководство компании решило создать компактный доступный спорткар, работающий исключительно от ДВС. Как сообщает Autocar, модель будет создана на базе концепции S-FR.

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Как отмечается, первыми об этом сообщили японские коллеги из журнала Best Car. Ранее глава компании Акио Тойода заявлял о намерении возродить "троицу братьев" - Celica, Supra и MR2. Сейчас модель Supra уже была возрождена в 2019 году, а меньший GR86, фактически, занимает ту же нишу в линейке Toyota, что и Celica. Теперь компания готова презентовать новую генерацию MR2. Ожидается, что она дебютирует в 2026 году.

Toyota FT-SE

В прошлом году японский автопроизводитель презентовал концепцию FT-SE, которая визуально и по габаритам напоминает MR2 новой генерации. Однако, этот концепт-кар не должен поступить в производство, а новая MR2 будет создана на базе концепта S-FR, который представили еще в 2015 году.

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Серийная модель будет ориентирована на фанатов динамичной и маневренной езды и фактически, станет конкурентом Mazda MX-5, ведь концепт имел лишь 3990 мм в длину, 1695 мм в ширину и 1320 мм в высоту.

Toyota S-FR

Вес концепт-кара составлял всего 1050 кг и, вероятно, Toyota попытается сохранить ее, отказавшись от использования гибридных установок. Поговаривают, что модель будет иметь водородный, или обычный бензиновый двигатель.

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Председатель Gazoo Racing - Масахито Ватанабе, недавно сказал Autocar, что компания до сих пор верит, что потенциал у бензиновых двигателей все еще есть потенциал, для использования в спортивных авто. Вероятно, компания раскроет больше деталей о будущей новой генерации MR2 уже через некоторое время.