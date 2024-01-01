Mazda официально рассматривает возможность запуска спортивного авто с роторным двигателем

В то же время Toyota показала несколько новых четырехцилиндровых моторов, а Subaru – гибридный оппозитный двигатель следующего поколения. Как сообщает Motor1, несмотря на то, что Mazda не раскрыла точных подробностей о будущем роторном двигателе, она объявила, что его можно будет использовать, как силовой агрегат для мощного автомобиля.

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Представленная ранее концепция Iconic SP имела роторный двигатель, который выполняет роль генератора для зарядки батареи. Подобная схема уже используется в модели MX-30, однако, там он установлен поперечно, тогда как в новом спортивном авто ротор может быть установлен продольно.

Прототип двойного роторного двигателя Mazda

К тому же в феврале Mazda сформировала специальное подразделение для разработки роторных двигателей. Оно насчитывает 36 инженеров, которые занимаются разработкой "привлекательного автомобиля". Как заявил в прошлом году главный дизайнер компании Масаши Накаяма, концепцию Iconic SP намеренно увеличили перед ее показом на Токийском автосалоне.

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Он заявил, что компания планирует уменьшить его до размеров Miata. Недавно Mazda представила третье обновление текущей генерации MX-5 и вряд ли готовит новую модель 5-го поколения. Однако, пока непонятно, станет ли серийная версия Iconic SP следующей Miata, или будет отдельной моделью в линейке Mazda.