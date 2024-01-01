Toyota та Mazda визнали, що підроблювали результати перевірки на безпечність власних автомобілів

Тоді виявилось, що Daihatsu - дочірня компанія Toyota, підроблювала результати перевірок для багатьох своїх авто починаючи з 1989 року, замінюючи подушки безпеки на тестових автомобілях, які значно відрізнялись від тих, що встановлювались в серійні автомобілі.

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Однак, розслідування виявило, що чотири інших японських виробники автомобілів та один виробник мотоциклів також фальсифікували результати. Про це повідомляє Autoevolution, посилаючись на заяву міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії.

В ній йдеться, що Toyota, Mazda та Yamaha вже зупинили поставки загалом шести моделей, адже визнали свою провину в шахрайстві, тоді, як Honda та Suzuki, які також підозрюються в підробці результатів, досі продовжують виробництво.

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Чиновники оголосили, що розпочнуть власні перевірки контролю якості транспортних засобів в даних компаніях. Першою перевірку пройде Toyota. Повідомляється, що моделі Fielder, Axio (назви універсалів і седанів Corolla в Японії), а також Yaris Cross були сертифіковані з використанням «неадекватних даних у тестах захисту пішоходів і пасажирів».

Mazda має неправдиві результати випробувань на безпеку в 5 моделях, дві з яких і досі виробляються. Йдеться про Mazda2 та Roadster RF. Водночас Honda згодом визнала, що підробила дані про шум та потужність бензинового двигуна. Однак, Mazda та Honda не планують оголошувати відкликну кампанію, адже вважають ці “неточності” некритичними.