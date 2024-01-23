Японський автовиробник, який, як виявилось, роками фальсифікував результати краш-тестів своїх моделей, заявив, що поки не планує відновлювати роботу на своїх заводах.

Daihatsu — підрозділ Toyota, що спеціалізується на невеликих автомобілях і вантажівках, популярних у Японії. Торік компанія потрапила у вир скандалу. Як виявилось, японський автовиробник 30 років підроблював результати випробувань своїх авто.

Розслідування за участю сторонніх експертів виявило 174 випадки підроблених краш-тестів, що стосуються десятків моделей, в тому числі тих, що продавались під брендом Toyota.

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За результатами розслідування виявилось, що Daihatsu Motor Co. пропустила обов’язкові бокові краш-тести, скопіювавши дані тестування з одного боку автомобіля на інший, і використовувала таймери, щоб забезпечити спрацьовування подушок безпеки під час тестів.

Хоч жодних серйозних аварій у зв'язку з шахрайством не повідомлялося, уряд Японії наказав дочірній компанії Toyota припинити виробництво всієї лінійки своїх авто. В результаті дії цієї заборони компанія Daihatsu тимчасово припинила роботу трьох своїх заводів, зокрема було припинено виробництво на головному заводі у префектурі Осака.

Щомісяця Daihatsu виробляла близько 70 тисяч автомобілів, і така зупинка завдала компанії значних збитків. Автовиробник розглядає можливість надання компенсацій більш ніж 400 виробникам запчастин, з якими безпосередньо співпрацює.

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Нещодавно в результаті незалежної перевірки японські регулятори схвалили п’ять моделей бренду, але керівництво компанії заявило, що заводи залишаться закритими, допоки Daihatsu не відновить зв’язки з постачальниками.

«Нас чекає дуже важкий шлях, щоб повернути довіру клієнтів щодо безпеки», — сказав корпоративний менеджер Кейта Іде, підкресливши, що клієнти відчувають себе зрадженими. Він сказав, що компанія працює над планом запобігання обману в майбутньому.

На японському ринку на Daihatsu припадає близько третини продажів у сегменті малолітражок. У 2022 році концерн Toyota та його дочірні компанії Daihatsu та Hino виробили по всьому світу 10,51 млн автомобілів, при цьому на Daihatsu припадає близько 1,7 млн одиниць.

У Daihatsu заявили, що можуть бути відкликання певних моделей, хоча про це ще не повідомлялося. За інформацією японських ЗМІ, загалом, ймовірно, буде відкликано понад 300 000 автомобілів.

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Цікаво, що президент Daihatsu Соічіро Окудайра пояснив обман тиском на персонал з боку ради директорів концерну Toyota, “щоб працівники бренду дотримувались стислих термінів виробництва та амбітних планів з продажів автомобілів”.

Це викликало деякі запитання щодо керівництва голови Акіо Тойоди, колишнього виконавчого директора та онука засновника Toyota. “Стандарти управління в групі Toyota ставляться під сумнів”, — йдеться в редакційній статті загальнонаціональної газети Sankei. “Потрібно розібратися в цьому, оскільки довіра споживачів до загального бренду Toyota під загрозою”.