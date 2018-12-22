Оновлений Daihatsu Copen Coupe 2019 модельного року виглядає як зменшена і спрощена версія Alfa-Romeo 4C або Alpine A110.

Японська компанія Daihatsu, представила оновлення для свого мініатюрного родстера Copen, однак рестайлінг провела у досить незвичний спосіб.

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Фото: Daihatsu Copen другого покоління, випускається з 2014 року / Daihatsu

Замість того, аби злегка змінити контури бамперів, як зазвичай роблять автовиробники, Дайхатсу запропонувала унікальний набір кузовних панелей для моделі Copen другого покоління, котра випускається з 2014.



Фото: Daihatsu Copen Cero другого покоління, випускається з 2016 року / Daihatsu

Кузов кей-кара представляє собою 13 панелей, 11 з яких можна замінити. Саме це і зробили творці Daihatsu Copen 2019 модельного року, представивши нові панелі кузову, виконані у ретро-стилі, як оновлення для другого покоління моделі, що буде випущено обмеженою серією у 200 машин. Причому концепт був представлений ще у 2016 році, однак продажі стартують лише у квітні нступного року.

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Copen 2019 випускатиметься лише для японського ринку, що означає, що під капотом в нього буде турбований двигун ємністю 0,66 літра, котрий генерує 64 к.с. Цікаво, що перше покоління моделі експортувалось у Європу з 4-циліндровим 1,3-літровим атмосферником на 86 коней. Агрегат поєднується з 5-ступінчатою механікою або опційною CVT, причому в останньому випадку родстер матиме ще й підрульові пелюстки перемикання передач.

Хоча автомобіль компактний, за оснащенням він не поступається багатьом машинам значном більшого розміру. Так у списку обладнання моделі спортивна підвіска HKS, кермо MOMO, вихлопна система з солідним звучанням, колісні диски BBS, та багато чого іншого.

Daihatsu продемонструє автомобіль публіці на автосалоні у Токіо на початку наступного місяця. Продажі стартують у квітні 2019 року. Вартість моделей обмеженої серії – 17 тисяч доларів за родстер з МКПП і від 22 тисяч – за машину з CVT.

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