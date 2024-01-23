Японский автопроизводитель, который, как оказалось, годами фальсифицировал результаты краш-тестов своих моделей, заявил, что пока не планирует возобновлять работу на своих заводах.

Daihatsu - подразделение Toyota, специализирующееся на небольших автомобилях и грузовиках, популярных в Японии. В прошлом году компания попала в водоворот скандала. Как оказалось, японский автопроизводитель 30 лет подделывал результаты испытаний своих авто.

Расследование с участием сторонних экспертов выявило 174 случая поддельных краш-тестов, касающихся десятков моделей, в том числе тех, что продавались под брендом Toyota.

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По результатам расследования оказалось, что Daihatsu Motor Co. пропустила обязательные боковые краш-тесты, скопировав данные тестирования с одной стороны автомобиля на другую, и использовала таймеры, чтобы обеспечить срабатывание подушек безопасности во время тестов.

Хотя никаких серьезных аварий в связи с мошенничеством не сообщалось, правительство Японии приказало дочерней компании Toyota прекратить производство всей линейки своих авто. В результате действия этого запрета компания Daihatsu временно прекратила работу трех своих заводов, в частности было прекращено производство на главном заводе в префектуре Осака.

Ежемесячно Daihatsu производит около 70 тысяч автомобилей, и такая остановка нанесла компании значительные убытки. Автопроизводитель рассматривает возможность предоставления компенсаций более чем 400 производителям запчастей, с которыми непосредственно сотрудничает.

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Недавно, в результате независимой проверки японские регуляторы одобрили пять моделей бренда, но руководство компании заявило, что заводы останутся закрытыми пока Daihatsu не восстановит связи с поставщиками.

"Нас ждет очень трудный путь, чтобы вернуть доверие клиентов в отношении безопасности", - сказал корпоративный менеджер Кейта Иде, подчеркнув, что клиенты чувствуют себя преданными. Он сказал, что компания работает над планом предотвращения обмана в будущем.

На японском рынке на Daihatsu приходится около трети продаж в сегменте малолитражек. В 2022 году концерн Toyota и его дочерние компании Daihatsu и Hino произвели по всему миру 10,51 млн автомобилей, при этом на Daihatsu приходится около 1,7 млн единиц.

В Daihatsu заявили, что могут быть отзывы определенных моделей, хотя об этом еще не сообщалось. По информации японских СМИ, в целом, вероятно, будет отозвано более 300 000 автомобилей.

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Интересно, что президент Daihatsu Соичиро Окудайра объяснил обман давлением на персонал со стороны совета директоров концерна Toyota, "чтобы работники бренда придерживались сжатых сроков производства и амбициозных планов по продажам автомобилей".

Это вызвало некоторые вопросы относительно руководства председателя Акио Тойоды, бывшего исполнительного директора и внука основателя Toyota. "Стандарты управления в группе Toyota ставятся под сомнение", - говорится в редакционной статье общенациональной газеты Sankei. "Нужно разобраться в этом, поскольку доверие потребителей к общему бренду Toyota под угрозой".