Toyota и Mazda признали, что подделывали результаты проверки на безопасность собственных автомобилей

Тогда оказалось, что Daihatsu - дочерняя компания Toyota, подделывала результаты проверок для многих своих авто начиная с 1989 года, заменяя подушки безопасности на тестовых автомобилях, которые значительно отличались от тех, что устанавливались в серийные автомобили.

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Однако, расследование выявило, что четыре других японских производителя автомобилей и один производитель мотоциклов также фальсифицировали результаты. Об этом сообщает Autoevolution, ссылаясь на заявление министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

В нем говорится, что Toyota, Mazda и Yamaha уже остановили поставки всего шести моделей, ведь признали свою вину в мошенничестве, тогда как Honda и Suzuki, которые также подозреваются в подделке результатов, до сих пор продолжают производство.

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Чиновники объявили, что начнут собственные проверки контроля качества транспортных средств в данных компаниях. Первой проверку пройдет Toyota. Сообщается, что модели Fielder, Axio (названия универсалов и седанов Corolla в Японии), а также Yaris Cross были сертифицированы с использованием "неадекватных данных в тестах защиты пешеходов и пассажиров".

Mazda имеет ложные результаты испытаний на безопасность в 5 моделях, две из которых до сих пор производятся. Речь идет о Mazda2 и Roadster RF. В то же время Honda впоследствии признала, что подделала данные о шуме и мощность бензинового двигателя. Однако, Mazda и Honda не планируют объявлять отзывную кампанию, ведь считают эти “неточности” некритичными.