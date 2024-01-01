Toyota разрабатывает серию новых двигателей внутреннего сгорания

Глава Toyota Акио Тойода прогнозирует, что доля рынка электромобилей, работающих от аккумуляторов, никогда не превысит 30 процентов. Японский автопроизводитель продолжает разработку ДВС. На этой неделе было анонсировано новое семейство четырехцилиндровых двигателей.

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Они будут работать на обычном ископаемом топливе, а также на углеродно-нейтральном топливе, таком как жидкий водород, синтетическое топливо и биотопливо. Есть новый атмосферный 1,5-литровый агрегат, который примерно на 10 процентов меньше по объему и высоте по сравнению с текущим двигателем. Он станет не только мощнее, но и эффективнее. Обещана потеря веса примерно на 10 процентов.

Конкретные детали по мощности и экономии топлива еще не обнародованы, поскольку четырехцилиндровый двигатель все еще разрабатывается. Toyota уже установила его внутри прототипа Prius и также продемонстрировала его отдельно. Компания заходит так далеко, что говорит, что ее новые двигатели "произведут революцию в упаковке транспортного средства" благодаря своей уменьшенной площади. Сделав их меньше, Toyota может опустить капот автомобиля, сделав его более аэродинамичным, чтобы еще больше повысить экономию топлива.

Второй двигатель в разработке – 1,5-литровая четверка с турбонаддувом. Он будет на 20 процентов меньше по объему, чем атмосферный 2,5-литровый двигатель, который сейчас используется. При этом высота уменьшится на 15 процентов. Он будет примерно таким же мощным, но со значительным повышением эффективности, примерно на 30 процентов.

Самым мощным из группы будет 2,0-литровый агрегат с турбонаддувом. По сравнению с существующим 2,4-литровым турбо двигателем, новый агрегат имеет на 10 процентов меньший объем и выгоду от уменьшения высоты на 10 процентов. Toyota обещает значительно больше мощности и на 30 процентов большую топливную эффективность.

Новые двигатели оптимизированы для гибридных и плагин-гибридных систем. Financial Times цитирует лицо, знакомое с программой Toyota, которая говорит, что рядные четырехцилиндровые двигатели дебютируют в электрифицированных автомобилях ближе к концу 2026 года. Интересно, что некоторые варианты двигателей также будут использовать дизель, сообщает FT.