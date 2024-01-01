Toyota розробляє серію нових двигунів внутрішнього згоряння

Голова Toyota Акіо Тойода прогнозує, що частка ринку електромобілів, що працюють від акумуляторів, ніколи не перевищить 30 відсотків. Японський автовиробник продовжує розробку ДВС. Цього тижня було анонсовано нове сімейство чотирициліндрових двигунів.

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Вони працюватимуть на звичайному викопному паливі, а також на вуглецево-нейтральному паливі, такому як рідкий водень, синтетичне паливо та біопаливо. Є новий атмосферний 1,5-літровий агрегат, який приблизно на 10 відсотків менший за об’ємом і висотою порівняно з поточним двигуном. Він стане не тільки потужнішим, але й ефективнішим. Обіцяна втрата ваги приблизно на 10 відсотків.

Конкретні деталі щодо потужності та економії палива ще не оприлюднені, оскільки чотирициліндровий двигун все ще розробляється. Toyota вже встановила його всередині прототипу Prius і також продемонструвала його окремо. Компанія заходить так далеко, що каже, що її нові двигуни «зроблять революцію в упаковці транспортного засобу» завдяки своїй зменшеній площі. Зробивши їх меншими, Toyota може опустити капот автомобіля, зробивши його аеродинамічнішим, щоб ще більше підвищити економію палива.

Другий двигун у розробці – 1,5-літрова четвірка з турбонаддувом. Він буде на 20 відсотків меншим за об’ємом, ніж атмосферний 2,5-літровий двигун, який зараз використовується. При цьому висота зменшиться на 15 відсотків. Він буде приблизно таким же потужним, але зі значним підвищенням ефективності, приблизно на 30 відсотків.

Найпотужнішим з групи буде 2,0-літровий агрегат з турбонаддувом. У порівнянні з існуючим 2,4-літровим турбо двигуном, новий агрегат має на 10 відсотків менший об’єм і вигоду від зменшення висоти на 10 відсотків. Toyota обіцяє значно більше потужності та на 30 відсотків більшу паливну ефективність.

Нові двигуни оптимізовані для гібридних і плагін-гібридних систем. Financial Times цитує особу, знайому з програмою Toyota, яка каже, що рядні чотирициліндрові двигуни дебютують в електрифікованих автомобілях ближче до кінця 2026 року. Цікаво, що деякі варіанти двигунів також будуть використовувати дизель, повідомляє FT.