Mazda представила CX-50 с гибридом от Toyota

Новый CX-50 Hybrid имеет силовую установку Toyota мощностью 222 лошадиных сил. Автопроизводитель заявляет, что расход топлива гибридного кроссовера составляет 6,2 литра в комбинированном цикле.

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Гибридная установка представляет собой сочетание 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, трех электромоторов, бесступенчатой коробки передач с электронным управлением и небольшого аккумулятора.

Несмотря на то, что силовую установку разработали инженеры Toyota, Mazda говорит, что их инженеры "откалибровали даже самые тонкие детали гибридной силовой установки, такие как реакция педали акселератора, чтобы предложить приятное впечатление от вождения, которым известен CX-50".

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Также компания отметила, что может буксировать до 680 кг груза. Узнать CX-50 Hybrid можно по обновленному переднему бамперу и уникальным 17- или 19-дюймовым легкосплавным дискам. Модель также предлагает красную кожу в салоне, которая является эксклюзивной для гибрида.