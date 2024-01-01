Mazda CX-5 получила новую базовую комплектацию в США

Как сообщает Autoevolution, базовая модель 2025 года на 1 870 долларов дороже аналогичной комплектации 2023 года, которая была доступна от 26 700 долларов. Несмотря на это, версия начального уровня сохранила неплохое оснащение.

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В таком исполнении кроссовер предлагается с 10,25-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы с поддержкой интеграции смартфона, аудиосистему с четырьмя динамиками, кожаный руль и рычаг переключения передач и два порта USB-C.

В список оснащения также входят 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары с датчиком света, стеклоочистители с датчиком дождя и антенну в форме акульего плавника. Пакет систем безопасности включает адаптивный круиз-контроль, предупреждение о перекрестном движении, систему удержания в полосе, мониторинг слепых зон, интеллектуальную систему экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов и восемь подушек безопасности.

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В то же время высшие версии 2.5 S Select, 2.5 S Preferred, 2.5 S Carbon Edition и 2.5 S Premium Plus в среднем выросли в цене на 1000 долларов. Стоимость топовой комплектации составляет 35 200 долларов. Все версии предлагаются с 2,5-литровым четырехцилиндровым атмосферным двигателем мощностью 190 л.с. и 252 Нм крутящего момента.

Mazda CX-5 2025 года также доступна с 2,5-литровым турбодвигателем, выдающим 260 л.с и 434 Нм крутящего момента. Все модели оснащены шестиступенчатым автоматом и стандартным полным приводом.