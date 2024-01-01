Mazda может изменить свой логотип

По инсайдерской информации, на автомобилях Mazda появится обновленный значок. Судя по заявке, которую обнаружил Drive, новый логотип, кажется, является более четкой и простой черно-белой версией герба, используемого сейчас.

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Mazda впервые представила знакомый нам логотип, напоминающий V-образные крылья в 1997 году. С тех пор компания презентовала его три несколько разных вариаций.

Сообщается, что обновленная эмблема была представлена рядом с новым товарным знаком с названием компании, написанным большими буквами и новым шрифтом, который используется для брендирования Mazda Foundation, а также на таких автомобилях, как Mazda 3.

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Автопроизводитель отказался комментировать запросы журналистов относительно новой торговой марки, поэтому доподлинно неизвестно, будет ли компания проходить полный ребрендинг, или логотипы просто будут использоваться в каком-то подразделении компании.