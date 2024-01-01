Mazda почала стягувати плату за опції по підписці

Безкоштовні три роки Mazda Connected Services починають закінчуватися для деяких клієнтів. Кілька власників звернулися до соціальних мереж, щоб висловити своє невдоволення тим, що їм доведеться платити щомісячну підписку в розмірі 10 доларів США, щоб продовжити доступ до таких функцій, як віддалений запуск.

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Mazda завчасно запропонувала свої підключені послуги як безкоштовну трирічну пробну версію для покупців нових автомобілів, вперше запущену у 2019 році. Раніше вона продовжувала цей пробний період, але тепер, здається, це закінчується. Деякі власники не готові платити, особливо за можливість дистанційного запуску, яка вбудована прямо в брелоки.

Автовиробник повідомив, що рекламує Connected Services з 2019 року як безкоштовну трирічну пробну версію, яка потребуватиме підписки після закінчення терміну дії, включаючи плани, які він розширив для деяких клієнтів. Окрім дистанційного запуску, пакет пропонує дистанційний доступ без ключа, інформацію про стан автомобіля, як-от рівень пального, сповіщення про обслуговування, пошук автомобіля, автоматичний виклик 911 тощо.

Mazda — це лише один із кількох автовиробників, які розширюють послуги передплати на транспортні засоби, функції платного доступу, які раніше вимагали одноразових платежів у точці продажу. BMW намагався стягувати плату за підігрів сидінь, але рівень прийняття був занадто низьким, і компанія зіткнулася з різкою негативною реакцією на такий крок. Але це не завадило Toyota, Audi та навіть Mercedes, які докоряли BMW за підписки, намагатися стягувати з людей регулярну плату за певні функції.

Програмне забезпечення та підключення до Інтернету полегшили компаніям контроль над власністю своїх клієнтів. Розміщення апаратних функції поза межами досяжності для тих, хто не підписався на програмне забезпечення є неприємним фактом для чималої кількості покупців.